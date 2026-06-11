Xác định danh tính thi thể cháu bé phân hủy trong bệnh viện

Theo đó, vào lúc 12h12 ngày 10/6, bảo vệ bệnh viện nhận được tin báo của anh Nguyễn Thế C., điều dưỡng Trưởng khoa Vật lý Trị liệu tầng 4 báo phát hiện một thi thể ở phía bên ngoài khuôn viên tầng 4, hiện tại đã bị phân hủy. Khu vực này là lan can của căn tin đã dừng hoạt động lâu ngày, ít người qua lại.



Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng bảo vệ đã tiến hành xác minh, phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo và đồng thời điện báo Công an phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh đến phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tra sự việc.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở lan can tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Qua điều tra truy tìm tung tích và thân nhân, đến 16h cùng ngày, Công an đã liên hệ được thân nhân lên nhân diện và xác nhận tử thi tên N.V.H (SN 2012, giới tính Nam, cư ngụ tại ấp Phước Bình, xã Phước Hải, TP Hồ Chí Minh).



Theo thông tin từ gia đình, tối ngày 2/6, cháu H. đã đi bỏ rác nhưng sau đó không về nhà. Gia đình đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.



Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiến hành thu thập thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.vn