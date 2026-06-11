Xe container bất ngờ bốc cháy trong đêm, đầu xe bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 10/6, một xe container mang biển kiểm soát 34C-059.xx đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km836+600, đoạn qua thôn 1, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Phúc Trạch nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.



Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, đến khoảng 22h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.



Vụ cháy khiến phần đầu kéo của xe container bị thiêu rụi. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người và hàng hóa trong thùng container vẫn an toàn, không bị ảnh hưởng.



Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV