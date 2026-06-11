Lật thuyền giữa dòng nước xoáy, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Sáng 11/6, lãnh đạo Đảng ủy xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng tử vong.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Y.M.B. (sinh năm 1963) và bà H.Q.H. (SN 1963, trú tại buôn Trí, xã Buôn Đôn) chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để thăm lưới đánh cá tại khu vực đập nước gần khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn.



Trong quá trình di chuyển, thuyền của hai người không may gặp vùng nước xoáy và bị lật.

Người dân đưa thi thể 2 vợ chồng lên bờ

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, tìm cách ứng cứu và báo cho chính quyền địa phương.



Tuy nhiên, do vị trí xảy ra tai nạn cách xa khu dân cư, nước sâu và dòng chảy mạnh nên việc cứu hộ không kịp thời.



Hậu quả, cả hai vợ chồng đều bị đuối nước tử vong.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân lên bờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân vượt qua mất mát.

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: congly.vn