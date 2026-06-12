Đồng loạt ra quân tuyên truyền PCCC mùa nắng nóng

Trong thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện, nguồn nhiệt và việc sử dụng thiết bị tiêu thụ điện tăng cao. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động kết hợp hướng dẫn trực tiếp cho người dân tại khu dân cư, khu vực tập trung đông người, chợ truyền thống và hộ kinh doanh cá thể.

Hướng dẫn người dân cách sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn kiểm tra, sử dụng điện an toàn; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy; phương pháp thoát nạn an toàn trong môi trường khói, khí độc.



Lực lượng tuyên truyền chú trọng hình thức trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp từng nhóm đối tượng, qua đó giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế phát sinh sự cố cháy, nổ.

Tác giả: Chu Minh – P.T

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn