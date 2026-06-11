Trước đó, vào hồi 9h ngày 8/6, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Tổ Cảnh sát trật tự - Công an xã Hồng Vân, Hà Nội tiến hành tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) trên tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn xã Hồng Vân. Trên đường tỉnh lộ 427, đoạn giữa cầu Vượt Khê Hồi, địa phận thôn Khê Hồi, tổ công tác phát hiện một chiếc xe ô tô dừng đỗ có nhiều dấu hiệu bất thường.

Công an xã Hồng Vân kịp thời cứu lái xe bị đột quỵ trên xe ô tô.

“Vào thời điểm chúng tôi có mặt, chiếc xe ô tô vẫn nổ máy, đèn xe bật sáng nhưng phương tiện đứng yên không di chuyển một thời gian dài. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận chiếc xe trên để kiểm tra. Qua cửa kính, chúng tôi nhìn thấy nam tài xế đã ngả ngửa ra ghế lái, trạng thái hôn mê sâu và mất hoàn toàn ý thức” - một cán bộ Công an xã Hồng Vân kể lại.

Lá thư cảm ơn của người dân gửi đến Công an xã Hồng Vân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra CSTT đã nhanh chóng mở cửa phương tiện, cùng người dân xung quanh đưa tài xế ra ngoài để sơ cứu. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó, sử dụng xe đặc chủng mở đường, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Do chiếc xe dừng đỗ giữa trục đường chính vào giờ cao điểm, nguy cơ gây ùn tắc giao thông rất lớn nên lực lượng CSTT đã nhanh chóng đưa phương tiện của nạn nhân di dời về vị trí an toàn, giải phóng lòng đường. Đồng thời, tiếp tục điều tiết, phân luồng các dòng xe qua lại, đảm bảo tuyến giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Thường Tín sơ cứu, lái xe đã tỉnh táo. Anh cho biết tên là Hoàng Đình Nam. Cảm động trước nghĩa cử của cán bộ Công an xã Hồng Vân, anh Nam đã viết thư cảm ơn tổ CSTT và Ban chỉ huy Công an xã Hồng Vân.

Nội dung bức thư nêu rõ: Nhờ sự phát hiện nhạy bén và tinh thần hành động khẩn trương của lực lượng Công an, tôi đã được đưa đến bệnh viện ngay trong "giờ vàng" và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", không quản ngại khó khăn và sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp của các chiến sĩ CSTT và CSGT. Hành động nhân văn này đã góp phần lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng quần chúng.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân