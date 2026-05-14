UBND tỉnh nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò

Quang cảnh buổi làm việc

Đại lộ Vinh – Cửa Lò là trục trung tâm chiến lược phát triển, kết nối khu vực trung tâm đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò, định hướng phát triển các khu chức năng đa dạng nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và phía Đông. Qua đó, tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy sự phát triển đô thị Vinh (đô thị Ven biển) trong tương lai.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh – Cửa Lò

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi làm việc diễn ra vào tháng 4/2026, Sở Xây dựng và liên danh nhà thầu tư vấn Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị - Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.



Theo đó, đơn vị tư vấn đã làm việc với 04 địa phương là các phường: Vinh Phú, Cửa Lò, Vinh Lộc và xã Đông Lộc để rà soát, cập nhật quy hoạch, dự án đã và đang triển khai tại các địa bàn trong phạm vi lập quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Cụ thể, diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ đề xuất các chức năng mới trên diện tích lập quy hoạch khoảng 130ha đất ở, trong đó diện tích đất có công trình gồm: 1.090 nhà gạch, 262 nhà mái bằng 1 tầng, 374 nhà mái bằng 2 tầng và 11 nhà mái bằng 3 tầng. Trong ranh giới 100m sát trục đại lộ giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 33ha đất ở gồm: 284 nhà gạch, 64 nhà mái bằng 1 tầng, 132 nhà mái bằng 2 tầng và 8 nhà mái bằng 3 tầng. Phạm vi dự án cũng ảnh hưởng đến một số công trình tôn giáo trên địa bàn các phường: Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò.

Lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho ý kiến về phương án tổ chức giao thông

Quy hoạch phân khu đã phê duyệt được chia thành 05 khu chức năng chính. Còn theo Đồ án điều chỉnh thì Quy hoạch này được chia thành 04 khu chức năng gồm: Đô thị sinh thái cửa ngõ; Đô thị thông minh – sáng tạo; Trung tâm hành chính tập trung; Đô thị Thương mại – Du lịch.

Điểm nhấn dọc đại lộ được đề xuất là các nhà cao tầng cao từ 15 tầng đến 40 tầng (chiều cao tăng dần từ trung tâm đô thị đi biển Cửa Lò).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại trao đổi về việc xây dựng hạ tầng giao thông

Hệ thống giao thông quy hoạch ngoài trục đại lộ Vinh – Cửa Lò sẽ hình thành thêm trục chính Đông – Tây có mặt cắt 60m; 07 trục ngang có mặt cắt 24m và 02 trục dọc có mặt cắt 40m. Hình thành 04 nút giao thông chính và các hình thái giao cắt khác nhau. Quy hoach đưa 03 phương án tổ chức đường bộ tốc độ cao và đường sắt dành cho du lịch.

Quy hoạch cũng đã đưa ra phương án thoát nước, theo đó, khu vực chia làm 06 lưu vực thoát nước ra kênh tiêu quy hoạch, hướng thoát chính ra sông Lam qua các cống qua đê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối đa phương thức, tạo nền tảng hình thành không gian đô thị trung tâm mới của đô thị Vinh mở rộng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu tổng thể mạng lưới giao thông công cộng kết nối giữa đô thị trước đây với đô thị mở rộng trong tương lai. Trong đó, trục Vinh – Cửa Lò được xác định là tuyến giao thông trọng điểm, có vai trò là “lõi” phát triển của đô thị Vinh mở rộng. Đặc biệt, cần nghiên cứu các phương án kết nối đa phương thức giữa sân bay Vinh, ga đường sắt cao tốc với trục Vinh – Cửa Lò; đồng thời kết nối đồng bộ từ đường Lê Nin đến đường tránh Vinh.

Mục tiêu đặt ra là hình thành hệ thống giao thông thuận tiện, hiện đại, giúp người dân và du khách từ các địa phương khác khi đến Nghệ An bằng đường sắt cao tốc cao có thể di chuyển trực tiếp đến các khu đô thị trung tâm mới hoặc khu du lịch biển Cửa Lò thông qua trục kết nối chiến lược này.

Về loại hình giao thông công cộng, lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm các mô hình hiện đại như xe buýt nhanh, tàu điện một ray trên dải phân cách giữa của tuyến đường. Việc quy hoạch thực hiện ngay từ đầu nhằm tránh tình trạng phát triển manh mún, chắp vá trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn xây dựng mặt cắt ngang tuyến đường theo đúng tiêu chuẩn đường đô thị hiện đại, bảo đảm đầy đủ các yếu tố kỹ thuật như làn xe, dải phân cách, vạch sơn và hạ tầng phụ trợ. Đồng thời lưu ý tránh cách tiếp cận định tính, thiếu căn cứ quy chuẩn dẫn đến bất cập khi triển khai thực tế.

Liên quan đến hệ thống giao thông xuyên tâm, tỉnh yêu cầu rà soát lại toàn bộ các nút giao, điểm đèn tín hiệu hiện hữu và các vị trí chờ theo quy hoạch cũ; đồng thời nghiên cứu bổ sung hệ thống cầu vượt, hầm chui nhằm tăng cường kết nối Bắc – Nam và bảo đảm lưu thông thông suốt giữa hai bên tuyến đường.

Về định hướng không gian đô thị, lãnh đạo tỉnh thống nhất phân chia thành 04 khu chức năng, trong đó nhấn mạnh vai trò của Khu 1 – Đô thị sinh thái cửa ngõ. Tại đây, cần hình thành các công trình biểu tượng, hệ thống chiếu sáng hiện đại tại các nút giao trọng điểm nhằm tạo điểm nhấn và khẳng định tầm vóc đô thị mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu tích hợp đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng thông minh; quy hoạch quỹ đất dành cho các không gian làm việc chung, trung tâm khởi nghiệp và nghiên cứu cơ chế ưu đãi để thu hút doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.

Đối với khu trung tâm hành chính, định hướng phát triển theo mô hình không gian công cộng đa chức năng, kết hợp cảnh quan nghệ thuật, dịch vụ giải trí nhằm tạo sức sống cho khu vực cả ban ngày lẫn ban đêm.

Trong phát triển đô thị thương mại và kinh tế đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu các tổ hợp thương mại, dịch vụ hoạt động xuyên đêm tại khu vực ven biển; ưu tiên phát triển về phía Tây đường Bình Minh để hạn chế tác động bất lợi của thời tiết và bão gió mùa đông.

Đặc biệt, trước tác động của biến đổi khí hậu và điều kiện địa hình thấp trũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc áp dụng mô hình “thành phố bọt biển”, phát triển các công viên sinh thái chống ngập, hồ điều hòa đa chức năng vừa phục vụ cảnh quan, vừa hỗ trợ tiêu thoát nước trong mùa mưa. Đồng thời, cần kiểm soát khoảng lùi, khoảng cách giữa các công trình cao tầng, tạo các hành lang đón gió biển để tăng khả năng lưu thông không khí tự nhiên vào khu vực nội đô.

Cùng với đó, bảo đảm các tiêu chuẩn về mật độ cây xanh, bãi đỗ xe công cộng và tổ chức không gian đô thị linh hoạt, hài hòa giữa các khu chức năng. Việc bảo tồn các công trình tôn giáo, tín ngưỡng và công trình công cộng hiện hữu cũng được đặt ra nhằm giữ gìn sự gắn kết cộng đồng, hạn chế giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện Đồ án quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn