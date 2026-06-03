Nguyễn Đình Bắc: Khi tài năng được đặt đúng chỗ

Đình Bắc đoạt 3 chiếc cúp vô địch trong 2 mùa khoác áo CAHN - Ảnh: CAHN

3 chiếc cúp trong 2 mùa giải

Tháng 8/2024, tiền đạo Đình Bắc đạt thỏa thuận gia nhập CAHN. Thời điểm cập bến đội bóng ngành công an, anh chưa để lại nhiều dấu ấn trong tập thể sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu V.League. Bên cạnh đó, quãng thời gian vật lộn với chấn thương kéo dài hơn 8 tháng cũng khiến chân sút quê xứ Nghệ không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Ở mùa giải 2024/25, Đình Bắc ra sân 17 trận trên cả 3 đấu trường và ghi được 1 bàn thắng. Trong số đó, chỉ có 6 trận anh thi đấu trọn vẹn 90 phút. Pha lập công duy nhất đến ở trận Siêu cúp Quốc gia đầu tháng 8/2025, khi Đình Bắc ghi bàn ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 3-1 cho CAHN trước Nam Định ngay trên sân Thiên Trường.

Trước đó, sau quãng thời gian điều trị chấn thương gãy ngón chân gặp phải khi tập trung cùng U23 Việt Nam, tiền đạo sinh năm 2004 được HLV Mano Polking tung vào sân khoảng 20 phút cuối trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025. CAHN sau đó đánh bại SLNA với tỷ số 5-0 trên sân Vinh để giành chức vô địch.

Bước sang mùa giải 2025/26, Đình Bắc cùng CAHN lên ngôi vô địch V.League sớm 3 vòng đấu. Ở vòng 25 diễn ra ngày 31/5 vừa qua, đội bóng ngành công an đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1 trong ngày nâng cúp, khép lại một mùa giải thành công.

Với cá nhân Đình Bắc, chỉ sau hai mùa giải khoác áo CAHN, anh đã sở hữu đủ bộ ba danh hiệu quốc nội gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Đây là thành tích đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ nào trước khi bước sang tuổi 22.

Chân sút sinh năm 2004 có 10 bàn thắng sau 22 trận ra sân ở V.League mùa này - Ảnh: CAHN

Mùa giải ấn tượng nhất sự nghiệp

Không quá lời khi nói mùa giải 2025/26 là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Đình Bắc tính đến thời điểm hiện tại. Anh khởi đầu chậm hơn nhiều ngôi sao khác, nhưng càng về cuối mùa càng cho thấy sự bùng nổ.

Dù từng thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục, Đình Bắc vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn ở V.League trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ chiến thắng 5-1 của CAHN trước Đà Nẵng ở vòng 17 ngày 4/4. Trong trận đấu đó, Bắc lập cú đúp và mở ra chuỗi phong độ thăng hoa.

Ở 5 trận tiếp theo, tiền đạo 21 tuổi ghi thêm 8 bàn thắng. Như vậy, Đình Bắc có tổng cộng 10 pha lập công chỉ trong 6 trận liên tiếp, một hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng. Sau trận đấu giữa CAHN và Hải Phòng ngày 2/5, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét: “Vào thời điểm này, Đình Bắc là cầu thủ nội hay nhất V.League”. Ông cũng nhấn mạnh rằng chân sút này không còn là một cầu thủ giàu tiềm năng, mà đã trở thành một tài năng thực thụ.

Sau 25 vòng đấu, Đình Bắc ra sân 22 trận, thi đấu 1.817 phút, ghi 10 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Tỷ lệ đá chính lên tới 88% cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của anh trong hệ thống chiến thuật của HLV Mano Polking.

Đình Bắc giành Quả bóng bạc Việt Nam ở tuổi 21 - Ảnh: CAHN.



Trong nhóm những cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất V.League 2025/26 tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức hay Xuân Son. Anh xếp thứ hai với 10 bàn thắng, chỉ kém Đỗ Hoàng Hên của CLB Hà Nội đúng 1 pha lập công.

Về danh hiệu cá nhân, Đình Bắc đang là đương kim Quả bóng bạc Việt Nam, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Trong ngày nâng cúp vô địch cùng CAHN, tiền đạo này khiêm tốn chia sẻ: “Xin cảm ơn người hâm mộ. Đây là một mùa giải tuyệt vời với cá nhân tôi. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo của CAHN”.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn