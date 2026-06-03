Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng do nhiều sai phạm

Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt số tiền 290 triệu đồng do có nhiều vi phạm liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Quyết định số 123/QĐ-XPHC ban hành ngày 7/5/2026, Xiaomi Việt Nam bị xác định có ba hành vi vi phạm.

Số tiền phạt là 290 triệu đồng - Ảnh: Minh họa bởi AI

Các vi phạm của Xiaomi Việt Nam:

Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023;

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung. Hành vi này vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở các vi phạm được xác định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã quyết định xử phạt Xiaomi Việt Nam tổng cộng 290 triệu đồng. Vụ việc của Xiaomi Việt Nam cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử và tiếp thị trực tuyến ngày càng phát triển.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm minh bạch trong hoạt động quảng cáo và quản lý nội dung do người có ảnh hưởng thực hiện. Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được yêu cầu phải công khai, minh bạch hơn trong việc thu thập, sử dụng dữ liệu khách hàng cũng như các hình thức quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: Báo VOV