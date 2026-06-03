Dấu hiệu phong thủy cửa chính làm tiêu tán tiền của

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cửa chính không chỉ là lối đi ra vào mà còn được xem là nơi đón luồng khí, tài lộc và vận may cho cả gia đình. Đây cũng là khu vực tạo ấn tượng đầu tiên của ngôi nhà, nơi các thành viên tiếp xúc mỗi ngày nên có ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác sống, tinh thần cũng như dòng năng lượng bên trong không gian sống.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều gia đình khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở thường chú trọng nội thất bên trong mà bỏ quên yếu tố phong thủy tại cửa chính. Theo quan niệm dân gian, nếu cửa chính phạm phải những bố cục xấu có thể khiến gia chủ gặp trục trặc trong công việc, tài lộc thất thoát, gia đình bất hòa hoặc cuộc sống liên tục phát sinh điều không thuận lợi.

Những lỗi phong thủy ở cửa chính dễ khiến gia chủ gặp điều không thuận lợi, hao tiền của (Ảnh minh họa)

Cửa chính đối diện cầu thang dễ gây cản trở tài lộc

Một trong những lỗi phong thủy thường gặp là cửa chính mở ra đối diện trực tiếp với cầu thang. Theo quan niệm phong thủy, đây là bố cục khiến dòng năng lượng bị xung thẳng làm công việc khó hanh thông, cuộc sống gặp nhiều trở ngại và tài lộc khó tụ lại trong nhà.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng việc bố trí thêm bình phong bên trong cửa có thể giúp làm dịu luồng khí xung trực diện. Một số gia đình còn sử dụng vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa cát lành như tượng voi để tạo cảm giác vững chãi, tượng trưng cho sự ổn định và may mắn.

Ngoài ra, việc giữ khu vực cửa chính luôn thông thoáng, đủ ánh sáng cũng được xem là cách giúp cân bằng năng lượng tốt hơn cho không gian sống.

Cửa hướng xuống cầu thang bị xem là dấu hiệu thất thoát tiền bạc

Không chỉ cửa đối diện cầu thang, trường hợp cửa chính mở ra theo hướng đi xuống cầu thang cũng được xem là không tốt trong phong thủy nhà ở. Bố cục này thường bị ví như dòng năng lượng và tài khí liên tục trôi ra ngoài, khiến gia chủ khó tích lũy tiền bạc hoặc gặp biến động về tài chính.

Để hạn chế ảnh hưởng, nhiều người lựa chọn đặt chậu cây xanh gần cửa ra vào nhằm tạo cảm giác cân bằng và giữ sinh khí cho căn nhà. Một số gia đình còn thiết kế ngưỡng cửa cao hơn bình thường với mong muốn hạn chế dòng khí thất thoát.

Theo quan niệm dân gian, các vật phẩm như rùa đầu rồng cũng thường được sử dụng với ý nghĩa tượng trưng cho sự bảo vệ và thu hút tài lộc.

Góc nhọn hoặc vật sắc hướng thẳng vào cửa bị coi là sát khí

Trong phong thủy, những góc nhọn từ công trình đối diện, cột bê tông hoặc vật thể sắc cạnh chĩa trực tiếp vào cửa chính thường bị xem là mang “sát khí”. Điều này tượng trưng cho sự cản trở, dễ phát sinh áp lực tinh thần hoặc khiến gia chủ gặp nhiều điều không thuận lợi khi làm ăn.

Để giảm cảm giác xung khắc, nhiều gia đình sử dụng bình phong, cây xanh hoặc vật trang trí mềm mại nhằm tạo sự hài hòa cho không gian trước cửa nhà. Ngoài yếu tố phong thủy, việc che chắn hợp lý cũng giúp tăng tính riêng tư và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sinh hoạt.

Cửa chính đối diện thang máy dễ ảnh hưởng sự riêng tư và năng lượng sống

Ở các căn hộ chung cư, cửa chính đối diện trực tiếp thang máy là tình trạng khá phổ biến. Theo quan niệm phong thủy, đây là bố cục khiến luồng khí di chuyển quá mạnh, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian sống và dễ làm tinh thần gia chủ bất an.

Ngoài yếu tố phong thủy, việc cửa nhà đối diện thang máy cũng khiến tiếng ồn, ánh sáng và sự qua lại thường xuyên ảnh hưởng đến cảm giác riêng tư của các thành viên trong gia đình.

Nhiều người lựa chọn bố trí thêm kệ trang trí, vách ngăn hoặc cây xanh gần cửa ra vào để tạo khoảng đệm cho căn hộ, đồng thời giúp không gian trở nên hài hòa hơn.

Hành lang dài chiếu thẳng vào cửa chính dễ gây cảm giác áp lực

Những căn nhà hoặc căn hộ có hành lang dài hướng trực diện vào cửa chính thường được xem là không tốt trong phong thủy. Dòng di chuyển quá thẳng và mạnh bị cho là khiến năng lượng khó lưu giữ, từ đó ảnh hưởng đến tài lộc và sự ổn định của gia đình.

Về mặt thực tế, kiểu thiết kế này cũng dễ tạo cảm giác bí bách, thiếu riêng tư và khiến người ở có cảm giác bị “dồn nén” khi bước vào nhà.

Để cải thiện, nhiều gia đình lựa chọn sử dụng thảm trải sàn, cây xanh hoặc vách trang trí nhằm tạo điểm ngắt cho không gian, giúp tổng thể mềm mại và cân bằng hơn.

Cửa chính xuống cấp là dấu hiệu không nên xem nhẹ

Theo quan niệm phong thủy, cửa chính tượng trưng cho “bộ mặt” của ngôi nhà. Vì vậy, nếu cửa bị bong tróc, nứt vỡ, han gỉ hoặc hư hỏng kéo dài sẽ dễ tạo cảm giác thiếu sinh khí, ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, một cánh cửa cũ kỹ, ọp ẹp còn làm giảm thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà và ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình sử dụng.

Nhiều chuyên gia thiết kế khuyên rằng gia chủ nên thường xuyên kiểm tra, sửa chữa cửa chính khi có dấu hiệu xuống cấp. Việc sơn sửa lại cửa, giữ khu vực lối vào sạch sẽ, sáng sủa cũng góp phần tạo cảm giác tích cực và nâng cao chất lượng không gian sống.

Đường dây điện, cột điện hướng vào cửa bị xem là không thuận lợi

Trong phong thủy dân gian, cửa chính đối diện cột điện, dây điện chằng chịt hoặc đèn đường thường bị xem là dễ gây cảm giác bất an và ảnh hưởng đến năng lượng sống của ngôi nhà.

Ở góc độ thực tế, những công trình này đôi khi cũng gây cản trở tầm nhìn, tạo cảm giác nặng nề hoặc ảnh hưởng mỹ quan trước cửa nhà.

Để hạn chế tác động tiêu cực, nhiều gia đình lựa chọn tăng mảng xanh phía trước nhà hoặc sử dụng rèm, lam chắn để tạo cảm giác mềm mại hơn cho không gian.

Cửa nhà hướng ra khu vực ô nhiễm dễ ảnh hưởng tâm lý sống

Nếu cửa chính hướng trực tiếp ra khu vực như bãi rác, nhà vệ sinh công cộng hoặc bệnh viện, nhiều người cho rằng điều này dễ khiến gia đình bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực và cảm giác bất an.

Trên thực tế, những khu vực này thường kéo theo tiếng ồn, mùi khó chịu hoặc mật độ người qua lại đông đúc, khiến chất lượng sống bị ảnh hưởng đáng kể.

Việc bố trí cây xanh, rèm che hoặc tăng ánh sáng tại khu vực cửa ra vào có thể giúp không gian trở nên dễ chịu và thông thoáng hơn.

Xà ngang đè lên cửa tạo cảm giác nặng nề, áp lực

Trong phong thủy, xà ngang nằm ngay phía trên cửa chính được xem là bố cục không tốt vì tạo cảm giác bị đè nén, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Về mặt kiến trúc, kiểu thiết kế này cũng khiến không gian trở nên thấp và bí hơn. Để khắc phục, nhiều gia đình lựa chọn sử dụng trần thạch cao hoặc thiết kế che xà nhằm tạo cảm giác cân đối cho tổng thể ngôi nhà.

Ngoài ra, việc giữ khu vực cửa chính sáng sủa, thông thoáng cũng giúp giảm cảm giác nặng nề về mặt thị giác.

Phong thủy cửa chính liên quan không gian sống

Nhiều chuyên gia cho rằng phong thủy nhà ở không đơn thuần là yếu tố tâm linh mà còn phản ánh cách con người tổ chức không gian sống sao cho hài hòa, thuận tiện và mang lại cảm giác dễ chịu.

Một cánh cửa sạch sẽ, sáng sủa, thông thoáng không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn tạo tâm lý tích cực cho các thành viên trong gia đình. Ngược lại, khu vực cửa chính tối tăm, bừa bộn hoặc xuống cấp dễ khiến con người cảm thấy nặng nề, bí bách và thiếu năng lượng.

Vì vậy, dù tin hay không vào phong thủy, việc chăm chút cho cửa chính vẫn được xem là cách giữ gìn diện mạo ngôi nhà, đồng thời góp phần tạo nên không gian sống hài hòa, an yên và nhiều sinh khí hơn cho cả gia đình.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn