Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

Chỉ chưa đầy 24 giờ tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến đồng chủ trì bắt giữ thành công Bùi Nguyên Thắng

Theo đó, sáng 31/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến tiếp nhận thông tin về một vụ cướp giật tài sản của 01 người phụ nữ điều khiển phương tiện trên trục đường Quốc 7C, đoạn qua xã Văn Hiến. Xác định yêu cầu cần nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án để trấn an tâm lý trong quần chúng nhân dân, Cơ quan Công an đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường, xác minh, truy xét.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 9.30h ngày 02/06/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Văn Hiến đồng chủ trì bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên là Bùi Nguyên Thắng (sinh năm 1986), trú tại xã Đô Lương. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do đang cần tiền nên lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bị hại, đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn