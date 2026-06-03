Xã Hải Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 23 lô đất ở nông thôn

Vị trí khu đất được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Nghi Lộc về mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tổng kho xăng dầu DHC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Tổng diện tích đất đấu giá là 5.601,9 m².

Tổng giá khởi điểm là 23.970.500.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) và các hướng dẫn tại Thông tư 19/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Tổ chức đấu giá tài sản được chọn là tổ chức đáp ứng tiêu chí bắt buộc và có số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có số điểm cao bằng nhau thì UBND xã Hải Lộc xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trong trường hợp cần xác minh thông tin, tổ chức đấu giá tài sản phải cung cấp ngay cho UBND xã Hải Lộc.

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính, thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo (02/06/2026).

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kinh tế UBND xã Hải Lộc, địa chỉ: Xóm Trung Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn