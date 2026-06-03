Tình nguyện… bị bắt cóc vì World Cup

Họ là một nhóm cổ động viên của Wolverhampton đang thất nghiệp và muốn tìm kiếm một cuộc phiêu lưu bằng cách tới xem World Cup 1986 tại Mexico, cách quê nhà hơn 8.000km. Nhưng thay vì trở về vùng Black Country sau giải đấu - nơi họ đã sống gần như cả cuộc đời tại Stourbridge và Lye - những người đàn ông này quyết định không quay lại nước Anh. Thay vào đó, họ bắt đầu một chương mới tại Mỹ.

Câu chuyện đặc biệt ấy là nội dung của bộ phim tài liệu mới mang tên Lost Down Mexico Way, tái hiện hành trình đáng kinh ngạc của nhóm CĐV này sau 40 năm. Những nhân vật chính của bộ phim được biết đến nhiều hơn qua biệt danh của họ: Gary Allen (Adder), Garry Hardwicke (Rabbithead), Stuart Bates (Batesy), David Arnold (Arnie) và Steve Dawson (Texas Steve).

Đạo diễn Jack Leigh hài hước chia sẻ: "Trong suốt bộ phim, chẳng ai gọi họ bằng tên thật cả. Nhưng mỗi người lại có khoảng 20 biệt danh khác nhau, nên việc dựng phim đôi lúc thực sự rất đau đầu”.

Leigh, người làm việc cho công ty sản xuất Eight Engine, cho biết ông không thể bỏ qua email giới thiệu ý tưởng bộ phim do Gary Allen gửi tới: "Chúng tôi nhận rất nhiều đề xuất về các câu chuyện khác nhau và thường chỉ trả lời qua loa. Nhưng câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã nhắn lại rằng việc sản xuất phim tài liệu không hề dễ dàng, nhưng đây là một câu chuyện tuyệt vời và nếu bộ phim được thực hiện, tôi chắc chắn sẽ xem”.

Ba tháng sau, ê-kíp đã có mặt tại Mexico để quay những cảnh đầu tiên. Hiện nay, Gary Allen đang sống tại Atlanta sau khi nghỉ hưu từ công ty riêng của mình vào năm ngoái. Chia sẻ với BBC, ông nhớ lại: "Năm 1986, Margaret Thatcher đang là Thủ tướng Anh. Một vài người trong nhóm mất việc nên chúng tôi lên kế hoạch sang Mexico xem World Cup”.

Nhóm bay tới Houston (Texas) trước khi di chuyển đến Monterrey của Mexico. Theo Allen, họ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cái nóng "khủng khiếp" tại đây.

Một bộ phim tài liệu mới kể lại hành trình của nhóm CĐV Wolves tới World Cup 1986 tại Mexico rồi không bao giờ trở về Anh - Ảnh: BBC

Trong phim tài liệu, David Arnold kể: "Mexico là một trong những đất nước mà tôi phải mở bản đồ ra mới biết nó nằm ở đâu. Nghe thật xa lạ và hấp dẫn. Chúng tôi nghĩ rằng việc tới xem World Cup ở bên kia địa cầu sẽ là điều tuyệt nhất."

Arnold còn đùa rằng cả nhóm thậm chí không biết người Mexico nói ngôn ngữ gì và không ai biết tiếng Tây Ban Nha. Họ cũng phải làm quen với những quy định mới ở đất nước này. Có thời điểm cả nhóm bị cảnh sát bắt vì cởi trần đi ngoài phố và uống bia nơi công cộng.

Allen nhớ lại: "Đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng được trải nghiệm. Lúc đó ai cũng nghĩ: 'Đây mới thực sự là cuộc sống. Tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi từng có ở Anh”.

Theo thời gian, những người bạn năm xưa đã xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ, lập gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng. Bộ phim cũng theo chân tình bạn kéo dài suốt bốn thập kỷ của họ.

Allen cho biết Bates hiện sống ở Houston, còn Dawson ở Dallas. Ông vẫn gặp họ một hoặc hai lần mỗi năm và cả nhóm thường xuyên liên lạc với nhau.

Dù thừa nhận từng rất nhớ nhà trong những năm đầu xa quê, Allen chưa bao giờ hối hận về quyết định ở lại Mỹ: "Công việc ở đây, tiền bạc ở đây, vợ con của chúng tôi cũng ở đây. Mọi thứ ở đây tốt hơn gấp 10 lần cuộc sống mà chúng tôi từng có ở Stourbridge”.

Tác giả: Duy Hồng

Nguồn tin: bongdaplus.vn