Hàng chục phó giám đốc sở ở Quảng Trị dự kiến được điều động về cấp xã

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hiện là 1 trong 3 Sở có nhiều phó giám đốc - Ảnh Hoàng Phúc

Theo tìm hiểu, được biết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đang chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ rà soát, đánh giá số lượng lãnh đạo cấp phó tại các sở thuộc UBND tỉnh nhằm thực hiện Nghị định 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan chức năng đang thống kê số lượng lãnh đạo cấp phó tại từng sở, đối chiếu với định mức theo quy định để xây dựng phương án sắp xếp. Những trường hợp dôi dư sẽ được xem xét điều động về cấp xã nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hiện Quảng Trị có 12 sở thuộc UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng là 3 đơn vị có số lượng lãnh đạo cấp phó nhiều nhất, với cùng 9 phó giám đốc sở.

Theo quy định tại Nghị định 370/2025/NĐ-CP, số lượng phó giám đốc tại các sở này phải giảm xuống còn tối đa 6 người.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, có 2 phó giám đốc dự kiến nghỉ hưu trong thời gian tới nên chỉ còn 1 trường hợp thuộc diện sắp xếp. Sở Xây dựng cũng có 1 lãnh đạo cấp phó sắp nghỉ hưu, dự kiến còn 2 trường hợp được điều động về cơ sở.

Riêng Sở Tài chính hiện có 9 phó giám đốc sau quá trình sắp xếp, hợp nhất cơ quan chuyên môn của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trước đây. Hầu hết lãnh đạo cấp phó của sở này vẫn đang trong độ tuổi công tác.

Ngoài 3 đơn vị trên, một số sở khác ở Quảng Trị, như: Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng có số lượng lãnh đạo cấp phó cao hơn định mức và sẽ tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo quy định.

Theo tính toán sơ bộ, số lượng phó giám đốc sở thuộc diện điều động, bố trí lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể lên tới vài chục người.

Nghị định 370/2025/NĐ-CP quy định số lượng phó giám đốc sở bình quân không quá 3 người mỗi sở. Đối với các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính hoặc hợp nhất cơ quan chuyên môn, số lượng cấp phó được bố trí cao hơn trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng phải thực hiện lộ trình giảm dần về đúng định mức.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động