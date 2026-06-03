Bán vé số dạo trên xe 3 bánh, người phụ nữ bị tông tử vong

Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Khang (SN 2002; ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nạn nhân là người bán vé số dạo.

Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Khang

Trước đó, vào sáng 23-5, Khang điều khiển xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng miền Tây đi TPHCM.

Khi đến phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp), do chuyển làn đường tại nơi không cho phép, thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn nên ô tô do Khang cầm lái đã tông vào xe 3 bánh điện do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại hiện trường. Nạn nhân hàng ngày sử dụng xe 3 bánh điện làm phương tiện để đi bán vé số dạo.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động