Truy nã phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện

Quyết định truy nã Chu Viết Thông.

Ngày 3/6, Trại giam Đắk Trung (Cục C10, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định truy nã đối với phạm nhân Chu Viết Thông (sinh năm 1976, thường trú tại thôn Liên Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội) sau khi đối tượng bỏ trốn trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo quyết định truy nã của Trại giam Đắk Trung, Chu Viết Thông bị Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào ngày 2/6, đối tượng đã bỏ trốn.

Theo quyết định truy nã, Chu Viết Thông cao khoảng 1,65m, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm nhận dạng nổi bật là có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép phải.

Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các đơn vị liên hệ với Trại giam Đắk Trung (xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết theo thẩm quyền./.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: vietnamplus.vn