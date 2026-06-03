CTCP Dầu khí Sài Gòn – Nghệ An: Mua 19% cổ phần vì sao không được ghi nhận cổ đông?

Trụ sở SNPC tại Nghệ An. Ảnh: VD

Thương vụ chuyển nhượng 19% cổ phần SNPC

CTCP Dầu khí Sài Gòn – Nghệ An (SNPC) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch sản lượng 11,88 nghìn tấn, doanh thu 215 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,5% và tăng 342% so với thực hiện năm 2025.

Tại Đại hội, một chủ đề được cổ đông chất vấn là thương vụ chuyển nhượng 19% cổ phần Công ty thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Phượng.

Cụ thể, ngày 1/12/2025, bà Nguyễn Thị Phượng đã chuyển nhượng 52.250 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/CP, tương ứng 19% vốn điều lệ của SNPC cho bà Nguyễn Quỳnh Anh. Ngày 4/12/2025, bà Nguyễn Quỳnh Anh đã nộp đầy đủ hồ sơ cho SNPC để thực hiện thủ tục ghi nhận tư cách cổ đông.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, SNPC có trách nhiệm phải thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, SNPC đã không thực hiện sang tên cổ đông khi nhận được hồ sơ.

SNPC cho biết ngày 9/12/2025, Công ty nhận được đơn của ông Quách Xuân Đông (chồng cũ của bà Nguyễn Thị Phượng – đã ly hôn năm 2013) về việc không xác nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần và thay đổi thông tin đăng ký cổ phần theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Phượng. Ông Đông chưa có văn bản đồng ý hoặc uỷ quyền cho bà Phượng định đoạt tài sản chung theo quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ngày 8/12/2025, Công ty cũng nhận được công văn số 297/CV-TMĐ của CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức đề nghị tạm dừng mọi giao dịch chuyển quyền liên quan đến số cổ phần của bà Phượng. Nội dung công văn và hồ sơ có sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/SNPC-HĐCN-2022 giữa CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức và bà Nguyễn Thị Phượng về 52.250 cổ phần của bà Phượng tại SNPC.

Ngày 9/12/2025, Công ty nhận được hồ sơ của CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức gửi kèm văn bản số 2325/TB-CSHS-Đ3 ngày 9/12/2025 của Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận và xử lý đơn của ông Chu Đức Hoà (CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức) tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại SNPC.

SNPC khẳng định số cổ phần nêu trên đang phát sinh tranh chấp giữa nhiều bên và chưa xác định rõ tình trạng quyền sở hữu theo pháp luật.

Ngày 14/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An có công văn gửi SNPC về việc phối hợp phục vụ công tác điều tra, theo đó yêu cầu Công ty tạm dừng các giao dịch cổ phần của bà Phượng tại Công ty.

Ngày 31/3/2026, Cơ quan CSĐT có văn bản gửi công ty, trong đó xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, và không tiếp tục yêu cầu Công ty tạm dừng biến động đối với 52.250 cổ phần của bà Phượng.

Ngày 8/5/2026, Toà án nhân dân Khu vực I – Nghệ An có quyết định số 01/2026/QĐ-BPKCTT gửi Công ty về việc cấm dịch chuyển đối với cổ phần của bà Phượng tại Công ty.

Vì sao liên tiếp trì hoãn chấp thuận cổ đông mới?

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, việc chuyển nhượng 19% cổ phần SNPC cho bà Nguyễn Quỳnh Anh đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đã nộp thuế đầy đủ. Nhà đầu tư mới ngày 4/12/2025 đã nộp hồ sơ đầy đủ tới Công ty để thực hiện thủ tục ghi nhận cổ đông mới. Tuy nhiên SNPC dẫn Công văn số 1337/CV-PC02-Đ3 của Cơ quan CSĐT phát hành vào ngày 14/12/2025, tức là chậm 9 ngày theo quy định, để tạm dừng biến động cổ phần, không tiến hành việc đăng ký thay đổi cổ đông.

Đến ngày 31/3/2026, Cơ quan CSĐT đã ban hành văn bản số 3487/CV-PC02-Đ3 xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và không tiếp tục yêu cầu tạm dừng biến động đối với số cổ phần nêu trên.

“Mặc dù không còn bất kỳ văn cứ pháp lý nào để trì hoãn, Tổng giám đốc Công ty vẫn không thực hiện việc cập nhật đăng ký cổ đông theo quy định. Sự việc tiếp tục bị kéo dài tới tận ngày 8/5/2026, khi TAND Khu vực I – Nghệ An Quyết định số 01/2026/QĐ-BPKCTT với nội dung tạm thời cấm dịch chuyển quyền về tài sản đối với cổ phần”, bà Phượng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Phượng cho rằng có việc cố ý kéo dài vụ việc nhằm phục vụ lợi ích của một hoặc một nhóm cổ đông/ người có lợi ích liên quan khác. Việc Công ty liên tục trì hoãn ngay cả sau khi đã có kết luận của Cơ quan Điều tra là dấu hiệu cho thấy việc không đăng ký thay đổi cổ đông không còn xuất phát từ lý do khách quan hay thận trọng pháp lý, mà có dấu hiệu cố ý không thực hiện nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng rất lớn tới quyền và lợi ích hợp pháp của bà, cũng như nhà đầu tư mới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ông Lê Tiến Dương, đại diện theo uỷ quyền của bà Nguyễn Thị Phượng đã chất vấn vì sao hồ sơ chuyển nhượng cổ phần hợp lệ nộp từ ngày 3-4/12/2025 nhưng Công ty không thực hiện cập nhật sổ cổ đông trong thời hạn 24 giờ theo Điều lệ công ty. Tại thời điểm 1/12/2025 không có bất kỳ quyết định phong toả, kê biên hay ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ pháp lý nào để Công ty tạm dừng hoặc không ghi nhận thay đổi cổ đông?

Ông Dương đề nghị bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội, song đã bị Chủ toạ bác bỏ, cho rằng không đảm bảo thủ tục quy định, đồng thời việc này thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc, không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: nhadautu.vn