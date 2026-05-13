UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, Quyết định thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh (thay thế Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018).

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh

Theo báo cáo, sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, cơ chế khen thưởng còn tồn tại một số điểm bất cập như tình trạng trùng lặp giải thưởng giữa các cấp; quy định về số lượng giải thưởng chưa thực sự phù hợp khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đạt giải Nhất, Nhì, Ba; trường hợp một cá nhân đạt nhiều giải thưởng trong nhiều nội dung thi gây khó khăn cho công tác bình xét và khen thưởng khách quan… Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn trên, việc tham mưu ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh mới về chính sách khen, thưởng để áp dụng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đúng quy định.

Theo đó, đối với cuộc thi cấp tỉnh: Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (không quá 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, hoặc tương đương). Cơ cấu giải thưởng và dự kiến kinh phí khen thưởng đối với cuộc thi cấp tỉnh phải có văn bản phê duyệt của UBND tỉnh. Đối với cuộc thi quốc gia: Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương). Đối với cuộc thi quốc tế: Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hoặc tương đương).

Chỉ khen thưởng đối với các cuộc thi do Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức hoặc các cuộc thi có phối hợp với Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức.

Tập thể, cá nhân trong một năm tham gia và đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế về cùng một nội dung (cùng tác phẩm...) thì chỉ thực hiện khen thưởng 01 lần trong năm. Trường hợp đạt được nhiều giải (trong một kỳ thi, môn thi do cùng cấp tổ chức) chỉ được hưởng một chính sách khen thưởng cao nhất.

Tiền thưởng cho cá nhân (hoặc tổ, nhóm) được phân công đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy bằng 30% tiền thưởng của cá nhân đạt giải, được làm tròn số đến hàng chục ngàn đồng.

Trong một năm, mỗi tập thể, cá nhân chỉ được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh không quá một lần (kể cả những tập thể, cá nhân đạt nhiều giải ở một kỳ thi (cuộc thi) hoặc ở nhiều kỳ thi (cuộc thi). Đối với những tập thể, cá nhân khi đạt giải và đã được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Huân chương của Chủ tịch nước thì chỉ thưởng tiền, không trình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều chỉnh mức thưởng ở các giải, nhất là ở một số giải có mức thưởng cao so với mức thưởng được hưởng theo quy định tại điều lệ, thể lệ cuộc thi đó để đảm bảo cân đối được ngân sách của tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn đề nghị chỉ nên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho những trường hợp học sinh có thành tích cao nhất; các giải còn lại nên chuyển về cho Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen để đảm bảo đúng quy trình và giá trị của cấp khen thưởng

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lâm cho ý kiến về cách tính thưởng cho giáo viên và huấn luyện viên; theo đó mức thưởng sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm và có giới hạn để tránh việc cộng dồn khen thưởng; cần làm rõ sự phân biệt giữa khen thưởng cá nhân và tập thể đảm bảo mức thưởng cho tập thể tương xứng với công sức của đội ngũ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan góp ý vào việc khen thưởng cho các học sinh, giáo viên

Tiếp đó, cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế thi đua, khen thưởng bổ sung đối tượng áp dụng là các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Trong một năm, tập thể đồng thời được tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thì chỉ được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua cao nhất là Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Giảm số lượng, tỷ lệ tặng Bằng khen (thường xuyên) đối với cá nhân tại các cơ quan Đảng, Sở, ban, ngành, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các xã, phường, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các trường đại học, cao đẳng; các doanh nghiệp, tổ chức hội cấp tỉnh. Giảm số lượng khen thưởng khi tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Chủ tịch UBND tỉnh phát động (hoặc có văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị phát động). Giảm tỷ lệ tặng Bằng khen cho các tập thể được Cụm, Khối thi đua của tỉnh bình xét, đề nghị.

Bổ sung quy định: Khi xét khen thưởng thường xuyên, không xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đang đề nghị đồng thời tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trừ các trường hợp tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị có ngày kỷ niệm thành lập năm tròn; cá nhân chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ).

Trong một năm không xét tặng nhiều hơn một Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một tập thể, cá nhân (trừ khen thưởng thường xuyên, đột xuất). Trong một năm không xét tặng đồng thời danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với một tập thể.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng tặng Trướng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; số lượng phân bổ chỉ tiêu Cờ thi đua của UBND tỉnh hàng năm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong những năm qua về cơ bản đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần động viên kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, công tác này vẫn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Việc xây dựng các Nghị quyết, Quyết định phải tuân thủ các nguyên tắc: Thi đua khen thưởng phải đúng luật, thực chất, tôn vinh đúng người, đúng việc; đảm bảo đúng phân cấp, tỷ lệ và tránh trùng lặp; đồng thời phải phân biệt rõ ràng giữa hình thức khen thưởng và giải thưởng…

Các đơn vị cần rà soát lại sự chênh lệch về mức thưởng giữa các ngành để đảm bảo tính cân đối. Không nên áp dụng cơ cấu giải thưởng một cách quá cứng nhắc cho mọi lĩnh vực; tùy vào quy mô và tính chất mà số lượng giải có thể điều chỉnh linh hoạt thay vì chỉ giới hạn ở mức như quy định thông thường.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính thực thi và công bằng của các chính sách đã ban hành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo cần phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai trên thực tế, đảm bảo các quy định được thống nhất, minh bạch, khuyến khích tối đa sự nỗ lực của các cá nhân và tập thể.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn