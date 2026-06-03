Nghệ An quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Ảnh: Văn Thanh

Rà soát toàn diện, xử lý nghiêm sai phạm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các dự án có sai phạm, chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo đó, Nghệ An đặt mục tiêu xuyên suốt là khơi thông các nguồn lực đất đai, tài nguyên, vốn đầu tư và tài sản công đang bị “đóng băng” tại các dự án chậm triển khai; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Ban Chỉ đạo yêu cầu quá trình rà soát phải được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật; kiên quyết không hợp thức hóa các sai phạm. Việc xử lý phải gắn với xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đối tượng được tỉnh Nghệ An rà soát bao gồm các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, tài chính, quy hoạch, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư. Các dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc phát sinh vướng mắc kéo dài chưa được tổng hợp trước đây cũng thuộc diện kiểm tra, xử lý trong đợt này.

Phân công rõ trách nhiệm, hoàn thành theo từng mốc thời gian

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, Ban Chỉ đạo giao UBND tỉnh tập trung xử lý dứt điểm 81 dự án, chia thành 3 đợt với lộ trình cụ thể. Đợt 1 gồm 35 dự án, hoàn thành trước ngày 15/6/2026. Trong đó, Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Trạm nghiền xi măng Sông Lam. Thanh tra tỉnh Nghệ An được giao khẩn trương hoàn thành thanh tra liên ngành dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ và báo cáo kết quả trước ngày 5/6/2026. Đối với 32 dự án đã có kết luận thanh tra, các cơ quan chức năng phải tham mưu phương án xử lý theo quy định, đồng thời nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 29/2026/QH16 để giải quyết dứt điểm.

Đợt 2 gồm 21 dự án, hoàn thành trước ngày 30/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các vướng mắc liên quan đến dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 và dự án Khu đô thị hỗn hợp Nhà máy xi măng Cầu Đước. Cùng với đó, tổ chức thanh tra 5 dự án và rà soát, phân loại, xử lý 14 dự án còn lại.

Đợt 3 gồm 25 dự án, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Công an tỉnh Nghệ An được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm ban hành kết luận đối với 2 dự án đang trong quá trình điều tra. Đồng thời, tiến hành thanh tra, rà soát và xử lý 23 dự án bổ sung theo đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Sở Tài chính Nghệ An được giao khẩn trương thống kê, rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công đang gặp khó khăn, tồn đọng kéo dài để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/6/2026, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dự án nào.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Ban Chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 18 hằng tháng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An được giao những nhiệm vụ cụ thể trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý sai phạm. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Nghệ An kỳ vọng sẽ tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, khơi thông dòng vốn đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn