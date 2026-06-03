UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành thực hiện nội dung Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 95-KL/TU. Các nội dung báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đảm bảo nguyên tắc: Nêu tồn tại phải rõ nguyên nhân; nêu khó khăn phải đề xuất giải pháp; nêu nhiệm vụ phải có thời hạn hoàn thành; nêu giải pháp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp và kết quả cụ thể.

Các ngành, đơn vị, địa phương hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ, quy trình nội bộ trước ngày 15/6/2026; hoàn thành sửa đổi, công bố hoặc kiến nghị sửa đổi các thủ tục thuộc thẩm quyền; cắt bỏ khâu trung gian, giảm họp, giảm báo cáo trước ngày 30/6/2026. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nội dung này.

Các địa phương chủ động rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch (hạn chế lập mới) đối với các xã không thực hiện sáp nhập hoặc đã có quy hoạch vùng huyện được phê duyệt để tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau trong quý II/2026. Đó là, tham mưu rà soát, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách đúng quy định; khẩn trương rà soát, điều chuyển cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo bộ máy cấp xã vận hành hiệu quả.

Sở Tài chính trong quý II/2026 phải khẩn trương tham mưu phương án xử lý dứt điểm các trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung này phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2026, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối tháng 6/2026 để kịp phê duyệt, công bố. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, bố trí kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch phân khu đô thị. Nhiệm vụ này yêu cầu phải bảo đảm hoàn thành toàn bộ trong quý III/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc giải ngân, chi trả kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời, rà soát kỹ các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt,... để chủ động có phương án phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn