Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và nhiều bị cáo không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng

Bà Lê Thúy Hằng - Ảnh: THANH HIỆP

Cụ thể, các bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), ông Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), ông Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), bà Hoàng Lệ Huê, Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Lê Thanh, ông Trần Hiền Phúc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, bà Nguyễn Thị Lộc, Trương Công Ánh.

Trong đó, một số bị cáo cũng xin xem xét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Cựu tổng giám đốc SJC bồi thường thêm 10 tỉ đồng

Theo bản án sơ thẩm, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá.

Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu.

Tuy nhiên bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo đồng phạm lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng lên 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Ngoài ra các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất 6.225 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Tổng cộng, hành vi của bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buộc bà Hằng bồi thường14 tỉ đồng cho Công ty SJC và khắc phục 73 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Các bị cáo khác có mức án đến 22 năm 6 tháng tù về các tội danh trên.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên buộc bà Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC (số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất) được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Tại tòa, bà Hằng thừa nhận hành vi đồng ý về chủ trương, khai mục đích xuất phát từ tình thương đối với anh em vì thực tế lương rất thấp. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình bà đã nộp thêm 10 tỉ đồng, đồng thời nộp bổ sung các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có nhiều thành tích, có công với đất nước.

Nhiều bị cáo kháng cáo yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường

Về phần dân sự, bà Hằng không có ý kiến đối với số tiền buộc phải nộp lại về hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên về việc nộp lại 17.758 lượng vàng SJC, các bị cáo không đồng ý.

Tại tòa, bà Hằng cho rằng số vàng móp méo do SJC thu mua lại của khách hàng và gia công lại. Bên cạnh hàng của công ty, các bị cáo mua thêm vàng nguyên liệu từ các tiệm vàng bên ngoài, sản xuất 'ké' và bán ra thị trường. Vàng nguyên liệu chèn thêm các bị cáo hùn tiền mua, không sử dụng vốn của SJC.

Khi gia công lại vàng miếng, SJC không phải thêm vàng vào, khách hàng sẽ mất phí 30.000 đồng, vàng sau khi gia công được dập số seri mới. Số lượng vàng miếng chèn vào khoảng 70-115 lượng/lần. Đối với vàng nhẫn, số lượng vàng chèn thêm từ 30-40 lượng/lần.

Tại tòa, các bị cáo khai không xác định được đã làm bao nhiêu lần, số lượng vàng bao nhiêu, cũng không ghi sổ sách gì. Tuy nhiên từ tin nhắn giữa bà Hằng với ông Phát và số lần Ngân hàng Nhà nước cho phép gia công thì xác định là 56 lần.

Các bị cáo không đồng ý với việc cấp sơ thẩm tuyên buộc nộp lại 17.758 lượng vàng SJC. Vì đó là số tiền cộng gộp 56 lần làm vàng. Trong khi đó, số vốn các bị cáo đưa vào cao nhất chỉ có thể lên đến 150 lượng, sau khi bán hết số lượng này các bị cáo thu lợi một phần và dùng một phần mua lại vàng nguyên liệu để tiếp tục sản xuất lượt mới.

Tại tòa, đại diện SJC cho biết SJC thiệt hại 95,8 lượng vàng và hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên Hội đồng xét xử cho rằng số thiệt hại này nhiều hơn số thiệt hại mà bản án sơ thẩm xác định, nhưng SJC không kháng cáo trong khi SJC là công ty có vốn nhà nước. Sau đó, 1 đại diện khác của SJC xác định lại thiệt hại là khoảng 17 tỉ đồng, trong đó 95,8 lượng vàng (khoảng 14 tỉ đồng) và 3 tỉ đồng chi phí gia công (hao mòn thiết bị, nhân công) của 56 lần gia công vàng bị chiếm hưởng trái phép.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn