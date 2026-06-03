Xe tải tự gây tai nạn trên Quốc lộ 5, tài xế bị thương

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 3/6, tại Km78+130 Quốc lộ 5 (thuộc địa bàn xã An Phong, thành phố Hải Phòng). Xe ô tô tải biển kiểm soát 15H-019.xx do anh Phạm Chính Kh. (SN 1985, trú tại phường Hồng An, Hải Phòng) điều khiển lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội tự đâm vào dải phân cách cố định giữa đường; sau đó tiếp tục va chạm với giá đỡ treo hệ thống camera trạm cân tự động.

Lực lượng chức năng xử lý tại hiện trường trong sáng 3/6



Vụ tai nạn khiến anh Kh. bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Chiếc xe tải bị lật nghiêng sang bên phải, nằm chắn trên làn đường theo hướng Hải Phòng - Hà Nội. Ngoài ra, giá đỡ hệ thống camera giám sát của trạm cân tự động cùng các tấm chắn sắt trên dải phân cách cứng cũng bị hư hỏng đáng kể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát trong quá trình lưu thông. Vụ tai nạn cũng khiến Quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ theo chiều từ Hải Phòng đi Hà Nội trong sáng ngày 3/6.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV