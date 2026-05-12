UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án

Đại diện Nhà đầu tư VSIP Nghệ An báo cáo về phương án triển khai nguồn tiếp nhận nước thải tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3

Khu vực triển khai dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 3 tại xã Hưng Nguyên

Dự án Khu Công nghiệp (KCN) VSIP Nghệ An 3 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/3/2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 01 tại Quyết định số 03/QĐ-UBND vào ngày 14/01/2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án có quy mô khoảng 181,12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.325 tỷ đồng (52,5 triệu USD) với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện tại xã Hưng Nguyên. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo rốt ráo từ lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là đối với công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức báo cáo

Đến nay, đối với khu vực 7,03 ha của 72 hộ - khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công thuộc xóm Nam Kẻ Gai, UBND xã Hưng Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường cho 45/72 hộ với diện tích hơn 4,2 ha, tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Các hộ còn lại vướng thủ tục thừa kế đang thực hiện các bước theo quy định. Tại xóm Hưng Thịnh, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 83/230 hộ, trong đó 17 hộ đã đồng ý ký hồ sơ bồi thường. Tại xóm Thượng Khê, UBND xã đang triển khai quy trình xác nhận nguồn gốc đất cho 88 hộ bị ảnh hưởng (diện tích 52,37 ha).

Dù đa số người dân đồng thuận với chủ trương chung, tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc do người dân kiến nghị nâng mức giá đền bù từ khoảng 115.000.000 đồng/sào lên 250.000.000 đồng/sào.

Cùng với công tác GPMB, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực tham mưu phương án xác định điểm xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Về phương án cung cấp nước: Dự kiến KCN VSIP Nghệ An 3 cần 18.000 m3 nước/ngày đêm. Hiện tại, tuyến ống D500 hiện hữu đang có nguy cơ quá tải nếu cung cấp đồng thời cho 02 dự án KCN VSIP 1 và KCN VSIP Nghệ An 3 để phục vụ sản xuất và phòng cháy, chữa cháy. Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã được yêu cầu có phương án cải tạo, nâng cấp đường ống và nâng công suất các nhà máy nước Cầu Bạch, Hưng Nguyên để đáp ứng nhu cầu.

Về hạ tầng điện, Sở Tài chính đang xem xét bổ sung Trạm biến áp 110/22kV - 2x63MVA vào quy hoạch tỉnh để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho KCN.

Đối với mỏ vật liệu, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất rú Cũ (xóm Long Bình, xã Nam Đàn) và mỏ cát tại xã Thuần Trung để ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến báo cáo về công tác GPMB dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến cho biết, trong quá trình triển khai công tác GPMB, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tỉnh xem xét tháo gỡ kịp thời.

Các hộ dân đề nghị cho phép tính cộng dồn diện tích thu hồi giữa các đợt và các dự án liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án KCN VSIP Nghệ An 3, việc phê duyệt phương án bồi thường hiện vẫn chưa thể thực hiện do còn thiếu Bảng giá đất đối với một số vị trí thu hồi. Do đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành, bổ sung Bảng giá đất để làm căn cứ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định.

Về chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, địa phương phản ánh thực tế nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tách hộ nhưng vẫn trực tiếp sản xuất trên phần đất nông nghiệp của gia đình trước đây. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng tính hỗ trợ theo nhân khẩu thực tế đang tham gia sản xuất. Đồng thời, các hộ dân kiến nghị UBND tỉnh chủ trì với các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND xã tổ chức buổi đối thoại để trả lời về các nội dung kiến nghị của người dân liên quan đến triển khai dự án trên địa bàn.

Đại diện Nhà đầu tư VSIP Nghệ An đề nghị các ngành chức năng sớm có phương án xả thải cho KCN VSIP Nghệ An 3

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về phương án xả thải cho KCN VSIP Nghệ An 3

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trao đổi về phương án xả thải dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đồng thời trao đổi về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, đối với một số khu vực đất chưa có giá trong Bảng giá đất, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật cho biết, theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành cho phép áp dụng giá đất của khu vực liền kề đã có giá để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo lãnh đạo Sở, cơ chế xử lý đã được pháp luật cho phép, trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức thực hiện của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết từ khi dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện đến nay đã gần 04 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, ngày 14/01/2026), mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận thời gian gần đây công tác GPMB đã có chuyển biến tích cực. Các lực lượng, đặc biệt là xã Hưng Nguyên, lực lượng công an đã tích cực vào cuộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường liên quan đến điểm tiếp nhận nguồn nước thải của dự án đang gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND xã Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân trước ngày 20/5. Việc đối thoại phải bảo đảm dân chủ, cầu thị, thống kê đầy đủ các kiến nghị của người dân; các cơ quan liên quan cần chuẩn bị kỹ nội dung, phương án trả lời cụ thể, rõ ràng. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức đối thoại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Hưng Nguyên hoàn thiện các thủ tục GPMB; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; sớm xây dựng bảng giá đất mới nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả tích cực đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND xã Hưng Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường; phấn đấu đến ngày 30/6 cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án. Đồng thời đề nghị Nhà đầu tư cần chủ động bố trí kinh phí, linh hoạt cơ cấu nguồn vốn để bảo đảm tiến độ chi trả, giải ngân ngay khi đủ điều kiện, tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Đối với phương án tiếp nhận nguồn nước thải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, trước ngày 20/5 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát, thống kê đầy đủ các dự án chịu ảnh hưởng để làm cơ sở xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các tác động liên quan, làm rõ phạm vi ảnh hưởng, mức độ tác động trước mắt và lâu dài đối với các dự án trên địa bàn; hoàn thành báo cáo chi tiết trước ngày 20/5 để Thường trực Tỉnh ủy có cơ sở xem xét, chỉ đạo tổng thể.

Đối với dự án KCN VSIP Nghệ An 3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và xử lý toàn bộ nguồn nước thải phát sinh ngoài hàng rào dự án, bảo đảm đáp ứng tiến độ nhu cầu xả thải của các dự án đầu tư thứ cấp. Đồng thời, yêu cầu việc thẩm định, thẩm duyệt hồ sơ môi trường phải hoàn thành sớm.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng khởi công dự án ngay sau khi hoàn tất các nội dung.

Về nguồn vật liệu phục vụ dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để các mỏ vật liệu sớm được đưa vào khai thác.

Đối với hạ tầng cấp nước sạch cho KCN VSIP Nghệ An 3, giao Sở Xây dựng và UBND xã Hưng Nguyên phối hợp đôn đốc, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An triển khai các thủ tục về quy hoạch, thiết kế và hồ sơ dự án đối với các tuyến cấp nước phục vụ KCN.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn