Nghệ An ban hành quy định mới tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư lên đến 05 triệu đồng/tháng

Theo Điều 2 của Quyết định, người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở và thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng chưa được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ được quy định theo vùng.

Cụ thể, mức hỗ trợ 05 triệu đồng/tháng/hộ áp dụng tại địa bàn các phường, xã: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu.

Mức hỗ trợ 04 triệu đồng/tháng/hộ áp dụng tại địa bàn các xã còn lại.

Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đến ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Việc chi trả chỉ thực hiện sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trường hợp nhiều hộ gia đình (đã tách sổ hoặc đủ điều kiện tách sổ) chung sống trên cùng thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở sinh hoạt riêng biệt thì sẽ được hỗ trợ thuê nhà riêng cho từng hộ.

Tại Điều 5, đối với trường hợp tái định cư bằng đất ở (không thuộc diện tạm cư kể trên), người dân trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong vòng 06 tháng với mức hỗ trợ tương tự theo phân vùng (5 triệu đồng hoặc 4 triệu đồng/tháng/hộ).

Quy trình bố trí tái định cư ngoài địa bàn xã

Trường hợp địa điểm bố trí tái định cư nằm ngoài địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi sẽ phối hợp với UBND cấp xã giáp ranh (nơi có khu tái định cư đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật) để thống nhất phương án và báo cáo UBND tỉnh chủ trương.

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất thu hồi lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất bố trí tái định cư sẽ thực hiện thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đối với các dự án triển khai trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính đã được thống nhất chủ trương, hai UBND cấp xã phối hợp thực hiện ngay quy trình giao đất mà không cần báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

Bồi thường nhà ở bị phá dỡ một phần

Đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, Nhà nước sẽ bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ, đồng thời chi trả thêm chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm phê duyệt chi phí sửa chữa cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm tổng mức bồi thường và chi phí sửa chữa không lớn hơn giá trị bồi thường toàn bộ công trình.

Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ khác đối với nhiều trường hợp đặc thù.

Theo đó, hỗ trợ thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở (hoặc tách thửa trước 01/7/2014 không được công nhận đất ở): Trong hạn mức giao đất ở được hỗ trợ bằng 70% mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Vượt hạn mức (không quá 01 lần hạn mức) được hỗ trợ bằng 50% mức chênh lệch giá. Diện tích hỗ trợ theo thực tế thu hồi và không quá 02 lần hạn mức giao đất ở địa phương theo từng thửa.

Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 01/7/2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường: Nếu phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch tại thời điểm xây dựng, không vi phạm hành lang bảo vệ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng mới. Nếu vi phạm quy hoạch tại thời điểm xây dựng nhưng không bị thông báo đình chỉ được hỗ trợ 50% giá trị xây dựng mới.

Công trình xây dựng sau ngày 01/7/2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường sẽ không được bồi thường, hỗ trợ.

Công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp (trước 01/7/2014) được hỗ trợ bằng 50% đơn giá bồi thường vật kiến trúc.

Công trình ngoài mốc giới thu hồi nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp (mất lối đi, mất an toàn...) được hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường vật kiến trúc.

Hộ sản xuất nông nghiệp trên đất không đủ điều kiện bồi thường đất và chi phí đầu tư được hỗ trợ bằng 01 lần giá đất nông nghiệp cùng loại.

Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) bị ảnh hưởng được hỗ trợ 50% giá trị di dời theo dự toán phê duyệt.

Trường hợp cần thiết khác để ổn định đời sống nhân dân, UBND cấp xã đề xuất biện pháp hỗ trợ thông qua Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương trước khi thực hiện.

Quyết định cũng quy định việc xác định diện tích đất ở, các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đối với các trường hợp đang thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực hiện theo quy định hiện hành. Những trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ khác trước đó thì UBND cấp xã tiếp tục áp dụng theo chính sách đã được quyết định.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn