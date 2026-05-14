Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa triển khai dự án các cụm công nghiệp (CCN), gồm: CCN Hưng Đông tại phường Vinh Hưng; CCN Hưng Yên tại xã Yên Trung; CCN Diễn Thắng tại xã Minh Châu và CCN Lạc Sơn tại xã Thuần Trung.

Dự án mở rộng CCN Lạc Sơn tại xã Thuần Trung do Công ty CP Thiết bị Trường Hải làm chủ đầu tư; năm 2022, CCN được phép mở rộng thêm 56,48ha, nâng tổng diện tích toàn cụm lên 72,9ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB) và chưa được giao đất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khó khăn liên quan đến chỉ tiêu đất trồng lúa và xử lý tài sản công. Cụ thể là tuyến đường giáp ranh giữa khu vực cũ và phần mở rộng. Hiện Chủ đầu tư hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục và đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Minh Châu Trần Mạnh Hiên cho biết, địa phương đã vào cuộc rất tích cực và đã sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai dự án

Tại xã Minh Châu, dự án CCN Diễn Thắng do Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng làm chủ đầu tư có quy mô 40ha, tổng vốn đầu tư 321 tỷ đồng. Dự án được địa phương triển khai tích cực. Hiện khối lượng san nền đạt khoảng 65%; hệ thống giao thông nội bộ cơ bản hoàn thiện; hệ thống thoát nước đạt khoảng 30%; hạ tầng điện đã thi công xong 1,9km đường dây trung thế.

Tuy nhiên, dự án vẫn chậm so với kế hoạch đưa vào hoạt động theo dự kiến ban đầu vào quý IV/2025. Nguyên nhân chủ yếu do Chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án, dẫn đến khoảng 3.318,2m² đất dù đã hoàn tất GPMB nhưng chưa được giao đất.

Tại dự án CCN Hưng Yên, lãnh đạo UBND xã Yên Trung cho biết còn 03ha chưa được GPMB, hiện xã đang tập trung để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5/2026

Dự án CCN Hưng Yên tại xã Yên Trung do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng VKC Group làm chủ đầu tư, có quy mô 30ha với tổng vốn đầu tư gần 266 tỷ đồng.

Hiện công tác bồi thường GPMB đạt khoảng 27ha, tương đương 90% diện tích dự án. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để được giao đất và chưa triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là còn khoảng 3ha đất của một số hộ dân chưa đồng thuận ký hồ sơ bồi thường GPMB. Đồng thời, dự án cũng đang gặp vướng mắc liên quan đến điểm xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải.

Dự án CCN Hưng Đông tại phường Vinh Hưng do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt làm chủ đầu tư, có quy mô 39,51ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai 27,2ha, với tổng mức đầu tư hơn 253 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành bồi thường GPMB hơn 24,4ha. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 380,6m² đất chưa có quyết định thu hồi; một số diện tích đã được bồi thường nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư.

Ngoài khó khăn về mặt bằng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án cũng đang gặp vướng mắc do chưa xác định được nguồn tiếp nhận nước thải. Bên cạnh đó, tuyến đường điện 35kV nằm trong phạm vi dự án hiện vẫn chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Trước những tồn tại trong quá trình triển khai các CCN, tại buổi làm việc lãnh đạo các Sở, ngành đã đưa ra ý kiến tháo gỡ.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các ngành, địa phương và Chủ đầu tư, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, xử lý dứt điểm từng nội dung tồn đọng liên quan đến các CCN; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị.

Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ các Thông báo kết luận đã ban hành; theo dõi sát tiến độ thực hiện của các địa phương, đặc biệt là công tác quy hoạch, GPMB và bàn giao đất cho các CCN. Các địa phương phải báo cáo cụ thể tiến độ triển khai để kịp thời đôn đốc, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các kết luận chỉ đạo sau khi ban hành phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trường hợp chậm triển khai, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ bị xem xét phê bình, ảnh hưởng đến công tác thi đua, đánh giá trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị liên quan.

Đối với dự án CCN Lạc Sơn, xã Thuần Trung liên quan đến thủ tục pháp lý và công tác thu hồi đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; trước mắt phải sớm có tờ trình HĐND tỉnh xem xét, bổ sung danh mục thu hồi đất phục vụ triển khai dự án CCN.

Đối với dự án CCN Diễn Thắng, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện dự án, tham mưu phương án xử lý việc gia hạn tiến độ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư chủ động thực hiện nghĩa vụ ký quỹ trong tháng này để bảo đảm điều kiện có thể tiếp tục triển khai dự án.

Đối với CCN Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi đất, hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại (khoảng 03ha) trước ngày 30/5/2026. Sở Xây dựng phối hợp với địa phương nghiên cứu quy mô tuyến đường kết nối CCN với ĐT.542 để đầu tư hợp lý, phát huy hiệu quả.

Đối với dự án CCN Hưng Đông, phường Vinh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao địa phương phối hợp chủ đầu tư tập trung hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động vào quý II/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất; đồng thời chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý nước thải, tăng cường quan trắc môi trường nhằm bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của CCN.

Đối với trách nhiệm của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có cam kết bằng văn bản về tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn