'Bé ba' bị phạt tù vì tung clip nóng, tống tiền người có vợ

Li Yanlin, 46 tuổi, một nhân viên tiệm spa, vừa bị kết án 4 năm 4 tháng tù giam hồi cuối tháng 5 vì tiết lộ thông tin cá nhân và tống tiền bạn trai, sau khi có quan hệ tình ái ngắn ngủi với ông này.

Thẩm phán lên án hành vi công khai chuyện ngoại tình lên mạng và đòi khoản tiền lớn đến vậy là "đáng khinh bỉ", khiến nạn nhân sống trong sợ hãi.

"Rõ ràng là bị cáo chỉ nhắm đến tiền của nạn nhân", tòa nói. Bị cáo chối tội suốt phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, hai người quen nhau và có quan hệ tình cảm ngắn ngủi trong năm 2021, chấm dứt đầu năm 2022. Trong thời gian hẹn hò, người đàn ông nhiều lần hỗ trợ tài chính cho Li, gồm 800.000 HKD để trả nợ và chu cấp hàng tháng 40.000 HKD.

Sau đó, Li tiếp tục yêu cầu mua một chiếc Porsche nhưng bị người tình chặn liên lạc và chấm dứt quan hệ. Người đàn ông khai bắt đầu cảm thấy mình bị xem như "máy rút tiền".

Trước khi chia tay, Li nhắn: "Mọi hậu quả đều do anh tự chịu".

Tháng 5/2022, một video dài 10 giây chứa ảnh thân mật của hai người bị đăng lên YouTube, kèm họ tên đầy đủ của nạn nhân bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Khi người đàn ông gặp Li để yêu cầu gỡ video, cô ta nói đang giữ nhiều thông tin cá nhân, gồm cả địa chỉ nhà, và đòi 600.000 HKD.

Nạn nhân đồng ý trả tiền theo từng đợt, đồng thời lập thỏa thuận bảo mật nhằm ngăn việc tiếp tục phát tán thông tin.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Li tiếp tục đăng video thứ hai với nội dung tương tự và nâng số tiền yêu cầu lên 2 triệu HKD.

Dù nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, thêm hai video khác vẫn được đăng tải.

Theo thẩm phán, ngay cả khi đã nhận được khoảng một triệu HKD, bị cáo vẫn tiếp tục dùng dữ liệu cá nhân để thao túng và gây áp lực với nạn nhân.

"Hành vi này cho thấy bị cáo không hành động bộc phát mà đã có tính toán và kế hoạch trả thù", tòa nhận định.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net