UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số cụm từ tại Điều 3 của Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục và giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹp trên địa bàn tỉnh như sau: Bãi bỏ cụm từ “để làm căn cứ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất” tại điểm d khoản 1 Điều 3; Sửa đổi cụm từ “Sau khi Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt hoặc kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh được phê duyệt” tại khoản 2 Điều 3 thành “Sau khi kết quả rà soát được phê duyệt"; Bãi bỏ cụm từ “mục I Phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai” tại điểm c khoản 3 Điều 3.

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh gồm:

Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 như sau: “Thửa đất dùng để bồi thường phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước ngày 01/7/2025 hoặc Quy hoạch vùng hoặc Quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Địa phương có quỹ đất ở đủ để bồi thường cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện trên cùng địa bàn cấp xã, phường nơi có đất ở bị thu hồi, trong đó ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có công với cách mạng.

Người có đất bị thu hồi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ trước ngày 01/8/2024; trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trong 01 dự án (hoặc 02 dự án trở lên triển khai trong cùng thời hạn thông báo thu hồi đất tại 01 địa bàn cấp xã) tối thiểu như sau:

Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối) là 3.000,0 m²; Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở (không tính diện tích đất sử dụng do có hành vi vi phạm và chỉ áp dụng đối với trường hợp thu hồi toàn bộ thửa đất ở có đất nông nghiệp); Địa bàn các phường, xã: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu là 500 m²; Địa bàn các xã còn lại là 1.000 m²; Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) là 50.000,0 m²".

Bãi bỏ một số cụm từ của Quy định như sau: Bãi bỏ cụm từ “do UBND tỉnh ban hành” tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 11; Bãi bỏ cụm từ “Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi” tại điểm b khoản 3 Điều 13. Bãi bỏ điểm h khoản 4 Điều 13.

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 Điều 13 như sau: “Chủ trì xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi. Phối hợp với tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng điều tra xác minh số liệu làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức công bố, niêm yết công khai dự thảo phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án đã phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật”.

UBND tỉnh cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 82/2025/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất; hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất nông nghiệp; điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh: Sửa đổi cụm từ “Ngoài việc phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 thì phải đảm bảo các điều kiện sau:” tại Điều 9 thành “Ngoài việc phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 và Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội thì phải đảm bảo các điều kiện sau:".

Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 10 như sau: “Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại điểm này nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi thì người có thẩm quyền thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản là 100 m²; Đất làm muối, đất nông nghiệp khác là 100 m²; Đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là 500 m².

Các trường hợp khác, giao UBND cấp xã quyết định thu hồi khi đáp ứng các điều kiện: Người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất và có đơn đề nghị thu hồi đất; phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi có kích thước, hình thể hoặc vị trí không bảo đảm cho việc tiếp tục sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý diện tích đất thu hồi và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, pháp luật, định kỳ trước ngày 20/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm…

Tác giả: H.B (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn