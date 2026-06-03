Lịch sử được nhiều thí sinh lựa chọn nhất trong số môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026

Môn Lịch sử có 570.800 học sinh đăng ký dự thi, tăng 71.443 học sinh so với năm 2025.

Bộ GD-ĐT cho biết so số liệu thí sinh đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, năm 2026 môn vật lý tăng 35.332 thí sinh, lịch sử tăng 71.443 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật tăng 32.671 thí sinh, tin học tăng 10.975 thí sinh, công nghệ công nghiệp tăng 4,974 thí sinh, công nghệ nông nghiệp tăng 9.129 thí sinh…

Theo nhận định của Vụ Giáo dục phổ thông, số lượt lựa chọn môn thuộc nhóm STEM gồm vật lý, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp tăng (từ 705.773 lượt năm 2025 lên 771.083 lượt năm 2026, tăng 65.310 lượt, tương đương 9,25%). Riêng môn tin học tăng 142%, công nghệ công nghiệp tăng 205%, công nghệ nông nghiệp tăng 41,6%.

Những số liệu trên cho thấy giáo dục STEM trong trường phổ thông không chỉ tiếp tục phát triển mà còn đang chuyển dịch theo hướng gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh sự phát triển của nhóm STEM, các môn khoa học xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của học sinh. Môn Lịch sử có 570.800 học sinh đăng ký dự thi, tăng 71.443 học sinh so với năm 2025 và trở thành môn học có số lượng lựa chọn cao nhất trong các môn lựa chọn. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật đạt 284.754 học sinh, tăng 32.671 học sinh.

Kết quả này cho thấy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không chỉ thúc đẩy giáo dục STEM mà còn góp phần nâng cao vị thế của các môn khoa học xã hội, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật; qua đó góp phần hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực cần thiết của công dân trong xã hội hiện đại.

Sự gia tăng đồng thời ở nhiều nhóm môn học khác nhau cho thấy học sinh đang lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp ngày càng rõ nét hơn thay vì tập trung vào một số tổ hợp cố định như trước đây. Điều này cũng cho thấy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang tạo ra những tác động thực chất đối với hoạt động học tập của học sinh.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: anninhthudo.vn