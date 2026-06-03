Nghệ An lai dắt tàu cá bị chìm gần cửa biển Lạch Vạn vào bờ an toàn

Tàu cá đã bị hư hỏng nhiều bộ phận. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Liên quan đến sự cố tàu cá mang số hiệu NA-90751-TS bị chìm vào tối 1/6 tại khu vực gần cửa biển Lạch Vạn, đại diện chính quyền xã Diễn Châu cho biết lúc hơn 20 giờ ngày 2/6, với sự hộ tống, thay nhau lai dắt của nhiều tàu cá công suất lớn thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Ngọc, tàu cá bị nạn đã được đưa vào bờ thành công, chuẩn bị kéo lên xưởng ở xóm Đông Lộc để sửa chữa.

Anh Vũ Văn Nhật (sinh năm 1986, xóm Đông Lộc, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) - chủ tàu cá bị nạn - cho biết quá trình lai dắt bắt đầu thực hiện từ 14 giờ ngày 2/6, tàu vào bờ lúc khoảng 20 giờ cùng ngày.

Quãng đường lai dắt từ vị trí tàu bị chìm vào vị trí hiện tại dài hơn 3km nhưng mất rất nhiều thời gian. Tham gia việc lai dắt có hơn 10 tàu cá công suất lớn của ngư dân trong Nghiệp đoàn nghề cá Diễn Ngọc (xã Diễn Châu) thay nhau thực hiện.

Hiện tại, tàu cá mang số hiệu NA-90751-TS đã nằm trên bờ của khu vực xưởng sửa chữa tàu thuyền, nơi thuộc luồng tuyến đấu nối ra cửa biển Lạch Vạn.

Tàu cá này đã bị hư hỏng nhiều bộ phận, nghiêm trọng nhất là hệ thống máy móc vận hành của tàu bị ngập nước trong thời gian dài. Thiệt hại sự cố ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Trước đó, đêm 1/6, tàu cá NA-90751-TS, do ông Vũ Văn Dần (trú tại xóm Đông Lộc, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng sau hành trình nhiều ngày khai thác hải sản xa bờ thì bị hỏng máy phải trở lại đất liền.

Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, khi di chuyển đến khu vực cách cửa biển Lạch Vạn gần 2km thì gặp gió mạnh, sóng lớn khiến tàu bị nước vào ở phần đáy và bị chìm dần./.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn