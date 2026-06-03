Án chung thân cho kẻ sát hại người tình vì mâu thuẫn tình - tiền

Ngày 3/6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (SN 1986, ngụ Phú Thọ) tù chung thân về tội “Giết người”.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Bị cáo Trần Văn Hưng tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 2/2024, Hưng và chị Nguyễn Phạm Xuân M. nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau đó Hưng chuyển tới phòng trọ của chị M. để ở.

Quá trình sống chung, giữa Hưng và chị M. phát sinh mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, đồng thời Hưng nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng 23h30 ngày 21/9/2024, trong lúc nói chuyện, giữa Hưng và chị M. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Hưng lấy dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và tay chị M. Vẫn chưa hả giận, bị cáo tiếp tục lấy một con dao khác đâm người tình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thấy chị M. đã tử vong, Hưng cầm dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Chứng kiến sự việc, con trai chị M. hoảng sợ gọi điện báo cho cha ruột. Khoảng 23h40 cùng ngày, bà Phạm Thị Kim L., chủ nhà trọ, phát hiện vụ việc nên đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (cũ), TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra phòng trọ của chị M. và phát hiện nạn nhân đã tử vong, còn Hưng bị thương nên được cứu sống.

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân