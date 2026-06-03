Sai lầm phổ biến khiến điện thoại nhanh xuống cấp, chạy chậm thấy rõ





Điện thoại thông minh hiện nay hoạt động tương tự như một chiếc máy tính thu nhỏ. Tuy nhiên, khác với laptop hay máy tính bàn thường xuyên được tắt nguồn, smartphone lại gần như vận hành liên tục trong thời gian dài. Điều này khiến thiết bị âm thầm phát sinh nhiều vấn đề về hiệu suất và bảo mật.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần vuốt tắt các ứng dụng chạy ngầm là thiết bị sẽ nhẹ nhàng hơn. Thực tế, thao tác này chỉ đóng các ứng dụng bên ngoài, trong khi nhiều dịch vụ hệ thống và tiến trình nền vẫn tiếp tục hoạt động.

Sau thời gian dài sử dụng, dữ liệu tạm, lỗi rò rỉ tài nguyên và các tiến trình cũ sẽ tích tụ trong bộ nhớ RAM, khiến điện thoại xuất hiện tình trạng giật lag, nóng máy hoặc hao pin bất thường.

Ảnh minh hoạ.

Lúc này, một lần khởi động lại (reboot) đơn giản sẽ là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Thao tác này sẽ giúp bạn dọn sạch bộ nhớ tạm, ép các dịch vụ lỗi phải chạy lại từ đầu. Ngay cả Google cũng đưa lời khuyên này vào cẩm nang xử lý sự cố hàng đầu cho dòng máy Pixel của hãng.

Không chỉ giúp máy mượt hơn, việc tắt nguồn bật lại điện thoại mỗi tuần một lần còn là khuyến nghị bảo mật chính thức từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Hiện nay, các loại mã độc nguy hiểm như zero-click (không cần tương tác) có thể xâm nhập máy mà không cần bạn bấm vào link lạ. Chúng thường ẩn náu trong bộ nhớ RAM tạm thời để tránh bị phát hiện bởi các lớp quét ổ cứng. Khi điện thoại được khởi động lại, bộ nhớ tạm sẽ bị xóa sạch, qua đó giúp ngắt chuỗi hoạt động của mã độc và giảm nguy cơ bị tấn công.

Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại liên tục nhiều tháng cũng dễ gây ra các lỗi kết nối như Wi-Fi yếu, Bluetooth không ổn định hoặc Android Auto hoạt động chập chờn. Khởi động lại máy sẽ giúp các bộ thu phát sóng được thiết lập lại trạng thái ban đầu, từ đó cải thiện khả năng kết nối mạng và thiết bị ngoại vi.

Thêm vào đó, hệ điều hành Android luôn tự động tải về các cập nhật nền. Những đoạn mã này không thể cài đặt đè lên hệ thống khi máy đang chạy, nên chúng sẽ rơi vào trạng thái chờ. Nếu không khởi động lại máy, các bản vá bảo mật có thể bị trì hoãn trong thời gian dài khiến điện thoại của bạn vô tình bị lỗi thời và "phơi nhiễm" trước các lỗ hổng bảo mật.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc này, Samsung đã tích hợp sẵn tính năng tự động khởi động lại (Auto Restart) trong mục chăm sóc thiết bị (Device Care) của dòng máy Galaxy. Máy sẽ tự chọn thời điểm người dùng đang ngủ, pin trên 30% để tự làm mới hệ thống. Điều này chứng minh khởi động lại định kỳ là một quy trình bảo trì khoa học chứ không phải là niềm tin công nghệ cũ kỹ.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên hình thành thói quen khởi động lại điện thoại mỗi tuần, bất kể đang sử dụng Android hay iPhone.

Dù thao tác này không thể khắc phục pin chai hay bộ nhớ đầy, nhưng đây vẫn là cách đơn giản, miễn phí và hiệu quả để duy trì hiệu suất, tăng cường bảo mật và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn