UBND tỉnh làm việc với Nhà đầu tư Radiant Opto – Electronics Corporation cùng các đối tác

Về phía UBND tỉnh, tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Tiến Trị - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Về phía Nhà đầu tư Radiant Opto – Electronics Corporation có ông Vương Dục Siêu – Chủ tịch Tập đoàn; ông Điền Tuấn Đắc – Phó Tổng Giám đốc cấp cao Tập đoàn; cùng các đối tác của Nhà đầu tư Radiant Opto – Electronics Corporation.

Tham dự buổi làm việc có ông Teng Wei Hong – Tổng giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD trên diện tích khoảng 07 ha, là một trong những dự án FDI tiêu biểu, thể hiện niềm tin chiến lược của Tập đoàn vào môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An. Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, tiến độ giai đoạn 1, giai đoạn 2 của khu vực sản xuất sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 6/2026 (còn giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2030); tiến độ giai đoạn 4.1 của khu vực lưu trú công nhân và chuyên gia sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 10/2025 (còn giai đoạn 4.2 dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2029).

Chỉ trong vòng 22 tháng kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (ngày 21/12/2023), Tập đoàn đã đưa một phần vào hoạt động (gồm: Giai đoạn 1, giai đoạn 2 khu vực sản xuất và giai đoạn 4.1 khu vực lưu trú công nhân và chuyên gia).

Dự án với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện tử cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP) và phim tăng cường độ sáng (BEF). Đây là các cấu phần cốt lõi của màn hình TV, laptop, điện thoại, ô tô và thiết bị y tế, là hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh: Ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và sử dụng đất đai, lao động hiệu quả.

Dự án đi vào hoạt động không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, mở ra cơ hội việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Dục Siêu – Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto – Electronics cho biết, Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An được hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động là minh chứng rõ nhất cho năng lực thực thi và quyết tâm của Tập đoàn khi đầu tư tại Nghệ An.

Dự án nhà máy tại Nghệ An không chỉ là đại diện cho việc mở rộng phạm vi sản xuất của Tập đoàn mà còn là cái biểu tượng cho những cái chiến lược then chốt nhằm tăng cường độ bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu mà Tập đoàn luôn hướng tới vì sự phát triển bền vững.

Ông Siêu chia sẻ, Tập đoàn đã nhìn thấy được những tiềm năng to lớn từ vùng đất Nghệ An với môi trường đầu tư rất ổn định, luôn được chính quyền hết sức quan tâm. Nhờ sự giúp sức hướng dẫn tận tình của chính quyền cùng các Sở, ngành, đơn vị địa phương đã giúp Tập đoàn hoàn thành dự án.

Tại biểu làm việc, với tư cách là nhà đầu tư hạ tầng, ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã chia sẻ về những chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư tại Nghệ An đến Nhà đầu tư Radiant Opto – Electronics và các đối tác. Nghệ An có ưu thế về nguồn nhân lực, quỹ đất, đặc biệt, chính quyền tỉnh đang tốc lực, quyết liệt để triển khai xây dựng và hoàn thiện hạ thầng giao thông như cảng biển, sân bay... và những hạ tầng thiết yếu khác như khu lưu trú công nhân, khu phức hợp, khách sạn, các khu vui chơi... Tập đoàn VSIP đến đầu tư tại Nghệ An từ năm 2015 và luôn sẵn sàng, nhiệt tình hỗ trợ các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Ông Teng Wei Hong hi vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều nhà đầu tư cùng VSIP chung tay xây dựng, góp sức để xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm sản xuất điện tử và chế tạo chính xác của khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc của Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Gửi lời chúc mừng tới Tập đoàn Radiant với những kết quả đáng khích lệ mà Dự án đã đạt được chỉ trong một thời gian ngắn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An hoan nghênh và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đối tác của Tập đoàn Radiant có mặt tại Nghệ An ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao ý chí, quyết tâm cao độ và tốc độ triển khai dự án rất khoa học của Tập đoàn. (Đoạn này lặp với đoạn dưới) Ngày mai, dự án sẽ được khánh thành và đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ngành tiếp tục đồng hành với Tập đoàn Radiant trong quá trình vận hành và phát triển dự án trong tương lai. Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục bảo đảm cung cấp đầy đủ, ổn định các dịch vụ hạ tầng thiết yếu như điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, nhằm tạo môi trường sản xuất thuận lợi và an toàn nhất cho Dự án. Đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu công nghiệp VSIP 3, theo định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của Tập đoàn Radiant, cũng như kịp thời tiếp nhận các đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn trong thời gian sớm nhất.

Phía tỉnh tin tưởng rằng Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An khi đi vào hoạt động sẽ được quản lý, vận hành một cách chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; sẽ là biểu tượng của Tập đoàn vươn ra toàn cầu.

Tại buổi làm việc này, Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An hoan nghênh và chào đón các đối tác của Tập đoàn Radiant đến dự lễ khánh thành dự án vào ngày mai. Đồng thời bày tỏ tin tưởng và hi vọng với môi trường đầu tư thuận lợi đã được các Nhà đầu tư ghi nhận, đã, đang và đầu tư tại Nghệ An, các đối tác của Tập đoàn Radiant cũng sẽ có lựa chọn đầu tư tại Nghệ An. Phía tỉnh cũng như VSIP Nghệ An sẽ đồng hành, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin để các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh.

