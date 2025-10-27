UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có: Ông Nghiêm Giới Hòa – Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm; bà Ngô Tĩnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc tế Thâm Lam cùng lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Đây là cuộc làm việc thứ 2, sau cuộc làm việc lần thứ nhất vào tháng 3/2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi về những định hướng phát triển và các dự án trọng điểm Nghệ An sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tin tưởng sự trở lại lần này của ông Nghiêm Giới Hòa cùng các thành viên của Đoàn công tác sẽ mang lại nhiều kết quả hợp tác trong tương lai.

Ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm phát biểu

Trong lần đầu tiên khi đến với Nghệ An để khảo sát, trao đổi về phương châm khi đầu tư vào Nghệ An, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết sẽ làm việc vì Người Nghệ An, có trách nhiệm với Nghệ An với tinh thần muốn làm việc, dám làm việc, biết làm việc và làm thành công mọi việc. Bởi vậy, tại buổi làm việc hôm nay, ông cho biết qua trao đổi và làm việc trực tiếp với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy Nghệ An có rất nhiều tiềm năng phát triển phù hợp với những thế mạnh của Tập đoàn và mong muốn được lắng nghe về những dự án trọng điểm sẽ được triển khai trên địa bàn. Ông cũng chia sẻ về phương án đầu tư vừa nghiên cứu, vừa xây dựng và vận hành, do đó, chi phí đầu tư sẽ tiết kiệm hơn. Bày tỏ ấn tượng về địa thế tốt, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tập đoàn mong muốn được đặt văn phòng đại diện của Tập đoàn tại Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền bày tỏ vui mừng vì ngay khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, Nghệ An được đón Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương – một Tập đoàn lớn tới thăm và làm việc tại Nghệ An, và đặc biệt là sự có mặt trực tiếp của ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm, điều đó mang lại niềm tin về sự hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

Chia sẻ về những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra và danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Nghệ An mong muốn và đề xuất Tập đoàn quan tâm, hỗ trợ phát triển các đô thị động lực của tỉnh, trong đó quan tâm đến việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, cấp thoát nước... Đặc biệt là hỗ trợ giúp tỉnh có nguồn lực để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Ngoài ra, với tầm ảnh hưởng, uy tín của Tập đoàn, tỉnh mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An, nhất là trong các ngành công nghệ cao như điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, công nghiệp số, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Qua nghe chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định Tập đoàn Thái Bình Dương đến với Nghệ An với mong muốn cùng góp phần đưa Nghệ An phát triển, do đó, phía Tập đoàn sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chủ chốt của Tập đoàn để kết nối làm việc với các Sở, ngành của Nghệ An.

Cảm ơn những ý kiến thể hiện thiện chí và quyết tâm đầu tư vào Nghệ An của ông Nghiêm Giới Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng kết nối, làm việc cụ thể với phía Tập đoàn, hi vọng trong lần gặp lại lần thứ 3, hai bên sẽ có kết những kết quả hợp tác cụ thể. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên. Năm 2023, doanh thu của Tập đoàn đạt 80 tỷ USD, nằm trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và 19/500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn Thái Bình Dương chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị. Đến nay, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao. Một số công trình tiêu biểu tại Trung Quốc là: Đường cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Hồng Kông, Giang Tô – Tân Cương, đường vành đai thành phố Nam Kinh, hệ thống tàu điện ngầm thành phố Nam Kinh, hệ thống tàu điện ngầm thành phố Nam Ninh, Khu triển lãm xanh Liễu Châu, Quảng Tây… Những năm gần đây, Tập đoàn Thái Bình Dương tích cực mở rộng thị trường ở nước ngoài, đặc biệt là tăng cường trao đổi, hợp tác với 10 nước ASEAN, Trung Tây Á và Trung Đông Âu dọc theo “Vành đai và Con đường”.

Tập đoàn Thái Bình Dương đã nghiên cứu thị trường Việt Nam trong gần 10 năm nay và từ cuối năm 2017 bắt đầu thúc đẩy việc đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Đầu tháng 4/2019, Tập đoàn Thái Bình Dương đã hoàn thành việc lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam để xúc tiến việc đầu tư, hợp tác của Tập đoàn tại Việt Nam.

