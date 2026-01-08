Nghi phạm hiếp dâm ở Hà Nội bị bắt tại Hà Tĩnh trên đường bỏ trốn

Hồ Đức Bình (giữa) bị bắt giữ khi trên đường bỏ trốn vào Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-1, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Hồ Đức Bình (37 tuổi, ngụ tại xã Sa Loong, Quảng Ngãi) khi đang trên đường bỏ trốn từ Hà Nội vào miền Nam.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6-1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội về việc Bình có hành vi hiếp dâm tại địa bàn, sau đó bỏ trốn vào miền Nam.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoành Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định được Bình đã lên xe khách chạy hướng Bắc - Nam để trốn vào miền Nam.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi xe đến địa bàn phường Hoành Sơn, tổ công tác của Công an phường đã tiến hành bắt giữ Bình.

Công an phường Hoành Sơn đã làm thủ tục bàn giao Bình cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Lê Minh

