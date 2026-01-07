Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển Khoa học và Công nghệ; Vũ Văn Tấn – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025, Nghệ An đã ghi dấu ấn đậm nét khi hoàn thành sớm và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh báo cáo

Năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. Nghệ An đã ghi dấu ấn đậm nét khi hoàn thành sớm và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc trong giai đoạn 1 và chính thức hoàn thành phủ "Xanh" 100% nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã vào ngày 02/01/2026.

Tỷ lệ dân số phủ sóng 4G đạt 99,97%, đặc biệt sóng 5G đã phủ đến 50% dân số, tăng gấp 5 lần so với đầu năm. Băng thông mạng truyền số liệu chuyên dùng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương đương.

Tỉnh đã rà soát, tái cấu trúc 100% thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 85,75%. Việc cắt giảm TTHC đã giúp tiết kiệm cho ngân sách và người dân hơn 35,5 tỷ đồng mỗi năm.

Trong triển khai Đề án 06, Nghệ An dẫn đầu cả nước trong việc triển khai Bệnh án điện tử tại 53/53 bệnh viện, trung tâm y tế. Đồng thời, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 87,97 điểm, xếp loại Tốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao đổi các ý kiến tại hội nghị

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) của tỉnh từng bước hình thành rõ nét thông qua việc hỗ trợ 85 tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu trí tuệ và hình thành nhóm 15 doanh nghiệp khoa học công nghệ tư nhân. Đặc biệt, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu mang lại hiệu quả trong an ninh mạng, TTHC và điều hành giao thông.

Bước sang năm 2026, với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, Nghệ An xác định chuyển trạng thái từ "làm theo kế hoạch" sang "làm theo mục tiêu và sản phẩm", từ "báo cáo tiến độ" sang "báo cáo hiệu quả".

Trong đó, tập trung hoàn thiện nền tảng hạ tầng số và làm sạch dữ liệu chuyên ngành để đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống. Xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và chính sách đặc thù hỗ trợ KHCN, ĐMST giai đoạn 2026 - 2030. Triển khai phương án chấm điểm hàng tháng đối với người đứng đầu các Sở, ban, ngành và địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Tập trung giải quyết các vướng mắc về cơ chế kinh phí để ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số và an toàn thông tinh.

Thay đổi tư duy và nhận thức của người đứng đầu

Cục trưởng Cục C06 Vũ Văn Tấn – Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu

Là Thư ký của Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Vũ Văn Tấn – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an đã chia sẻ tại hội nghị những vấn đề được tổng kết quả khảo sát thực tiễn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 tại 11 địa phương để từ đó nghiên cứu, điều chỉnh có cách làm phù hợp với địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để làm được những mục tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ĐMST điều quan trọng là phải thay đổi tư duy và nhận thức của người đứng đầu. Theo đồng chí, đây là vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt là ở cấp xã và các Sở, ban, ngành. Thực tế, vẫn còn tình trạng cấp dưới trông chờ vào sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Trung ương và Tỉnh. Thay vì chủ động sáng tạo, nhiều nơi chỉ làm theo những gì được giao hoặc được cho. Cấp xã trông chờ vào Sở, nhưng các Sở đôi khi vẫn còn loay hoay, chỉ dừng lại ở việc ra văn bản hướng dẫn mà chưa thực sự sát sao xuống tận cơ sở.

Đề cập đến tính thực chất và định lượng trong thực hiện Nghị quyết số 57, theo đồng chí Vũ Văn Tấn thực tế người dân đã được thụ hưởng bao nhiêu phần trăm trong tổng số hơn 2.000 TTHC được đề cập trong báo cáo. Vẫn còn thực trạng một cán bộ phải vận hành nhiều phần mềm, trong khi cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền) còn thiếu thốn hoặc lạc hậu. Có khi vì “ép” chỉ tiêu trực tuyến khiến cán bộ hướng dẫn người dân làm trực tuyến, nhưng bản chất vẫn là làm trực tiếp, gây “khổ sở “cho cả cán bộ và người dân.

Đề cập đến tính liên kết và đồng bộ, theo Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương vẫn còn sự rời rạc, các Sở, ngành và ngay cả trong nội bộ cấp xã vẫn đang vận hành một cách song song, thiếu sự liên kết chặt chẽ với nhau, khiến hiệu quả tổng thể của công tác chuyển đổi số bị giảm sút. “Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số phải là sự thụ hưởng thực sự của người dân. "Thà một thủ tục mà người dân thụ hưởng tốt, còn hơn chạy đua theo hàng nghìn thủ tục trên giấy tờ" – đồng chí Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Cho rằng giai đoạn này, uy tín của chính quyền đối với người dân là vô cùng quan trọng. Chuyển đổi số thực chất chính là chìa khóa để xây dựng niềm tin này, theo Cục trưởng Cục C06, Thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp các ngành của tỉnh Nghệ An phải chủ động trong thực hiện, kiểm tra sát sao, giám sát thường xuyên và mang lại giá trị thực chất. Các đơn vị phải tự đưa ra giải pháp thực tế cho đặc thù của Sở hoặc xã mình. Cần chấm dứt việc áp dụng các kế hoạch một cách rập khuôn, đại trà mà không tính đến đặc thù riêng biệt của từng địa phương.

Thực hiện tốt mô hình liên kết “ba nhà” trong mọi hoạt động nghiên cứu KHCN, ĐMST

Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Huy Dũng phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Khoa học và công nghệ đề nghị tỉnh bên cạnh chuyển đổi số, cần tập trung mạnh mẽ vào hai trụ cột còn lại là Khoa học công nghệ và ĐMST; đặc biệt lưu ý mô hình liên kết “ba nhà” (Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp) trong mọi hoạt động nghiên cứu. Nghệ An có lợi thế lớn là có Đại học Vinh – một cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của khu vực. Tỉnh có thể giao Đại học Vinh chủ trì vận hành một Trung tâm ĐMST dưới sự dẫn dắt của tỉnh và hỗ trợ từ Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng KHCN, ĐMST và chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra giá trị gia tăng đột phá cho địa phương, đồng chí Nguyễn Huy Dũng cũng đã đưa ra dẫn chứng một số mô hình cụ thể về phát triển cây na rải vụ, chè trà, nuôi gà tự động hóa ở Thái Nguyên... Theo đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Nghệ An có thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi, cần áp dụng các mô hình KHCN vào các lĩnh vực này để tạo sự phát triển bền vững. Thay vì chạy theo các lĩnh vực công nghệ chiến lược xa vời như bán dẫn hay AI thuần túy, địa phương nên đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán sản xuất cụ thể.

Đồng chí cũng đề xuất tổ chức ít nhất 06 hội nghị chuyên đề để hướng dẫn trực tiếp cho bà con và các đơn vị cách thực hiện. Mục tiêu của các hội nghị này là đưa ra hướng dẫn cụ thể và ban hành văn bản, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết số 57 thực sự đi vào cuộc sống thông qua các mô hình thành công cụ thể.

Ý thức, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ phải vì trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận hội nghị

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn và tiếp thu sâu sắc ý kiến của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương tại hội nghị này.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 57, cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đã vào cuộc một cách quyết liệt, bài bản, kịp thời; thành lập ngay Ban Chỉ đạo, nghiên cứu kỹ lưỡng để ban hành Chương trình hành động; chú trọng triển khai thực hiện để mang lại hiệu quả thực chất phải có sản phẩm, kết quả đong đếm được.

Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả mà các ngành, các cấp đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, Đề án 06 và CCHC đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về nhận thức tuy đã có chuyển biến nhưng ở một số địa phương, cơ quan vẫn chưa thực sự nhận thức "đúng tầm" vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, CCHC. Điều này dẫn đến việc triển khai tại một số nơi còn thiếu quyết liệt, chưa thực chất và hiệu quả chưa cao. Việc triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ vẫn có lúc chậm, có nội dung chưa hoàn thành. Việc phối hợp bước đầu đã có, nhưng sự gắn chặt, chia sẻ với nhau giữa các Ngành vẫn chưa tạo được liên kết “hình tam giác”... Bên cạnh đó là khó khăn về nguồn lực, nhân lực, hạ tầng, thiết bị...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương lĩnh hội đầy đủ ý kiến của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trước hết, yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 57; cùng với đó, phải phối hợp thực hiện tốt, có kiểm tra, giảm sát về kết quả, sản phẩm.

Ngay sau hội nghị này, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch công tác năm 2026, hoàn thành trước ngày 15/01/2026 với phương châm bám sát chỉ đạo của Trung ương nhưng phải có sự sáng tạo, đổi mới phù hợp với đặc thù riêng của tỉnh Nghệ An trên tinh thần “6 rõ”. Kế hoạch phải đặt ra được sản phẩm mà các ngành, các địa phương phải thực hiện, các đơn vị phải đăng ký ít nhất là 01 sản phẩm chuyển về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đánh giá đi kèm với đó là việc bố trí nguồn lực.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển KHCN, chuyển đổi số, ĐMST. Bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số; chủ động trong xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, đơn vị mình tiến tới xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh. Thực hiện tốt việc liên kết, gắn kết giữa ba “nhà” – Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp; phải có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Về nhân lực, các địa phương, các ngành chủ động đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn nhân lực sẵn có. Lựa chọn những cán bộ trẻ, nhanh nhạy với công nghệ để đào tạo nâng cao; phối hợp để tổ chức các hội nghị chuyên đề theo định hướng của đại biểu Ban Chỉ đạo Trung ương.

Về cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2026 phải tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, nhưng quan trọng nhất là ý thức, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ phải vì trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp để góp phần tạo nên môi trường đầu tư và hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Nghệ An. “Nếu quy trình rút gọn nhưng con người không đổi mới, không vì cái chung, vẫn gây phiền hà thì mọi chỉ đạo của tỉnh đều vô nghĩa” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tặng 30 bộ máy tính của Chương trình đom đóm số cho các trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh trị giá gần 500 triệu đồng. Đi kèm với máy tính là đội ngũ hỗ trợ tập huấn, phổ biến kỹ năng số cho giáo viên và học sinh tại các điểm trường được nhận máy.

