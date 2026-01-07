UBND tỉnh họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025

Quang cảnh buổi họp báo

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và khối lượng công việc lớn từ việc tinh gọn bộ máy, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, nỗ lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; năm 2025, tỉnh Nghệ An vẫn hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Trong đó, công nghiệp tăng trưởng đạt 14,54%, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh, nhờ sự phục hồi đối với công nghiệp chế biến chế tạo sau khi các dự án FDI đi vào hoạt động. Thu ngân sách đạt 29.211 tỷ đồng, vượt 64,8% dự toán, cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD (tăng 42,6%), vươn tới 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu hút vốn FDI vượt mốc 01 tỷ USD với 25 dự án cấp mới. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm cũng đã về đích như Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2, đồng thời đã khởi công một số dự án trọng điểm.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong năm 2025

Tỉnh đã hoàn thành xóa 20.802 căn nhà tạm, dột nát cho người nghèo (đạt 100% kế hoạch). Ngành giáo dục tiếp tục khẳng định vị thế khi đứng đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương. Tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật.

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho kế hoạch 5 năm 2026-2030, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5 - 11,5%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số này, UBND tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cụ thể hóa 07 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương, tập trung trước hết vào các cơ chế, chính sách kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và tháo gỡ các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển của tỉnh trên tất cả các ngành, lĩnh vực...

Nhà báo Văn Thanh – Báo Xây dựng đặt câu hỏi liên quan đến tình hình xử lý những dự án xây dựng hạ tầng giao thông chậm triển khai

Nhà báo Khánh Hoan – Báo Thanh Niên đề nghị làm rõ công tác tuyển dụng giáo viên

Nhà báo Tuyết Lan – Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị cho biết các giải pháp để phát triển giá trị 02 di sản vừa được công nhận

Tại buổi họp báo, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh đạt được trong năm qua, nhiều ý kiến của các nhà báo, phóng viên đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Việc xử lý các dự án hạ tầng giao thông đã “treo” quá lâu; vấn đề tuyển dụng giáo viên; việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã; việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; việc xác định thông tin về dự án “Nuôi em” trên địa bàn tỉnh; chất lượng của đội ngũ y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của Sở

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái trao đổi việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan trao đổi về việc tuyển dụng giáo viên

Các vấn đề nhà báo, phóng viên quan tâm đã được lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trả lời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu kết luận buổi họp báo, điểm lại những kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm 2025 với nhiều khó khăn, thách thức, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, ủng hộ và chia sẻ cùng với các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá cao đóng góp trí tuệ, nhân văn của báo chí cách mạng, góp phần vào những kết quả tốt đẹp của tỉnh nhà đạt được trong năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để đồng hành cùng tỉnh trong năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Báo chí cần truyền thông sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, HĐND và các kế hoạch của UBND tỉnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân với mục tiêu hướng tới là xây dựng tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng tầm cỡ quốc gia.

Bên cạnh đó, mong muốn cơ quan báo chí chia sẻ, đồng hành và tư vấn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách vận hành chính quyền địa phương 02 cấp trong tình thế vừa hành quân, vừa xếp hàng. Đặc biệt, mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Trong năm 2025, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành tổng cộng 166 văn bản QPPL (gồm 48 Nghị quyết và 118 Quyết định), tăng 68 văn bản so với năm 2024. Các văn bản tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực Tài nguyên, môi trường – nông nghiệp và Đầu tư, tài chính. 100% văn bản được thẩm định trước khi ban hành; các chính sách đặc thù đều được lấy ý kiến đối tượng chịu tác động và xin chủ trương từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn bản ban hành được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao và dễ tiếp cận. Sau khi ban hành, các văn bản được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn