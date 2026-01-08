“Thay tướng” có phải lời giải cho Man United?

Ở vòng 21 Ngoại hạng, Man United đối đầu Burnley, đội bóng áp chót bảng xếp hạng với 11 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng. Thế nhưng, kết quả hòa 2-2 một lần nữa cho thấy thực trạng đáng báo động của đội bóng thành Manchester.

Vấn đề của Man United vẫn tồn tại sau khi Ruben Amorim bị sa thải

"Quỷ đỏ" kiểm soát thế trận, tung ra tới 30 cú sút nhưng chỉ ghi được 2 bàn và vẫn không thể bảo toàn lợi thế cho đến cuối trận. Đây không còn là câu chuyện của riêng Ruben Amorim, người vừa bị sa thải, hay Darren Fletcher trong vai trò tạm quyền. Dù được dẫn dắt bởi bất kỳ ai ở mùa giải này, Man United đều phòng ngự mong manh, dứt điểm kém hiệu quả, còn tâm lý thi đấu cực kỳ thiếu ổn định.

Kể từ đầu tháng 11, nửa đỏ thành Manchester chỉ thắng 2 trong 10 trận đấu gặp các đối thủ thuộc nhóm 8 đội cuối bảng Premier League. Đáng chú ý, Man United lần lượt đánh rơi điểm trước 2 đội bóng đang chìm sâu trong nhóm xuống hạng là Wolves và Burnley.

Việc Fletcher ngay lập tức từ bỏ sơ đồ 3-4-3 của người tiền nhiệm để quay lại hàng thủ 4 người cũng không tạo ra khác biệt đáng kể. Tính tới thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" chỉ mới giữ sạch lưới đúng 2 trận từ đầu mùa, con số quá thấp so với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh top đầu.

Vấn đề thứ hai, thậm chí còn nan giải hơn, nằm ở hàng công. Dưới thời Amorim, Man United chỉ ghi trung bình 1,4 bàn mỗi trận, tệ thứ hai trong số các HLV tại Old Trafford trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Fletcher có thể phần nào hài lòng khi Benjamin Sesko lập cú đúp đầu tiên trong màu áo CLB, nhưng việc cần tới 30 cú sút để ghi 2 bàn thắng cho thấy sự lãng phí cơ hội vẫn là "căn bệnh" chưa có lời giải.

HLV tạm quyền Darren Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United ở cuộc chạm trán Brighton

Ban lãnh đạo Man United có thể đang cân nhắc những cái tên như Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick cho vị trí HLV tạm quyền tại Old Trafford đến hết mùa giải. Hiện tại, Darren Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong trận đấu sắp tới gặp Brighton ở FA Cup. Dù vậy, sự thay đổi người cầm quân sẽ chỉ mang lại cảm giác "giải pháp" nhất thời nếu không có những điều chỉnh sâu rộng hơn.

Điểm sáng hiếm hoi là sự xuất hiện của Shea Lacey, cầu thủ không được Amorim trọng dụng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tiền vệ người Anh đã mang lại cảm giác khác biệt: táo bạo, trực diện và không sợ hãi. Đó là điều mà hàng công Man United thiếu suốt nhiều tháng qua. Nhưng một tài năng trẻ không thể là lời giải cho những vấn đề mang tính hệ thống.

Tác giả: Hoàng Hiệp - Ảnh: MANUTD

Nguồn tin: Báo Người Lao Động