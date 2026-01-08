Tổng giám đốc Z Holding xin lỗi khách hàng đã dùng sữa của công ty

Được nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) nói lời cảm ơn tới HĐXX, VKS lắng nghe ý kiến trình bày, quan điểm của các bị cáo.

Lời xin lỗi của bộ 3 lãnh đạo Z Holding

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng đã dùng sản phẩm của đơn vị. Trong Cáo trạng đã kết luận không có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm, điều đó giúp bị cáo thấy nhẹ lòng phần nào, song cũng rất xin lỗi về chất lượng sản phẩm chưa đạt.

Tổng giám đốc Z Holding thừa nhận những ngày qua, một số sản phẩm sữa của doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng đã có kết luận có chất độc hại, buộc phải thu hồi hoặc dừng sản xuất, điều đó cho thấy khó khăn trong vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Theo bị cáo Hoàng Quang Thịnh, những sản phẩm mà công ty sản xuất, thì bị cáo và gia đình cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, điều đó thể hiện việc không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo.

Về doanh số kinh doanh, do công ty phát triển nhanh, bị cáo không thể học nhanh nhiều lĩnh vực trong quá trình quản lý, phải giao cho các cá nhân khác cùng tham gia quản lý, do đó đã không kiểm soát được.

Với vai trò người đứng đầu, bị cáo Thịnh thừa nhận trách nhiệm của mình, mong HĐXX xem xét cho các thành viên của Z Holding làm công ăn lương, cống hiến vì công ty, song đã dính vào vòng lao lý, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh của các bc để khoan hồng.

Tổng giám đốc Z Holiding nói bản thân cùng bị cáo Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh có khát vọng làm được điều cái gì đó cho đất nước…, song không ngờ vì những điều chưa sâu sát, bị cáo chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ ngồi trong song sắt vì những khát vọng mình mong muốn làm được. Bị cáo Thịnh khẳng định không cố tình, chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho riêng mình. Bị cáo này mong HĐXX hãy xem xét để có cơ hội trở về xã hội làm điều có ích.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Minh nói cùng Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh khởi nghiệp, mong muốn chứng minh giới trẻ có thể làm được điều gì đó lớn lao, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Các bị cáo nhận rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng đã tin tưởng vào Z Holding, xin lỗi họ đã trao niềm tin vào các sản phẩm, gây hoang mang cho dư luận.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh mong được hưởng khoan hồng cho bản thân và các thành viên trong công ty, vì các bị cáo mà phải ngồi đây, xin lỗi và biết ơn gia đình, trong lúc suy sụp nhất thì luôn có gia đình ở bên cạnh.

Còn bị cáo La Khắc Minh nói: "Trong suốt thời gian bị tạm giam, đã nhận thức được hành vi của mình, bị cáo gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân viên của Z Holding ngồi đây, đã ảnh hưởng đến họ, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là những cá nhân chỉ được hưởng lương, không được hưởng lợi trong vụ án".

Chỉ 1 thành phần không đạt 70% thì được xác định là hàng giả

Theo đại diện cơ quan giám định chất lượng trả lời tại tòa, theo quy định, chỉ cần 1 trong các thành phần của sữa HiUp không đạt 70% thì được coi là hàng giả, dù 31/32 chỉ tiêu còn lại đạt 100%.

Tại phiên tòa ngày 7/1, trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Qua các bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với 38 sản phẩm, đều kết luận không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

Luật sư này cho biết nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả thì đúng, nhưng về mặt bản chất liệu có phù hợp hay không, khi đây chỉ là hàng kém chất lượng, một số ít chỉ tiêu không đạt được chất lượng theo như công bố.

Dẫn chứng quan điểm trên, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết tại Kết luận giám định ngày 18/7/2025, đối với sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 (loại 650gr, NSX 5/3/2025), có 32 chỉ tiêu thì chỉ có một chỉ tiêu là Vitamin B9 đạt 50% (dưới 70%). Trong khi đó, có 25 chỉ tiêu đều vượt ngưỡng 100% và 5 chỉ tiêu trên 90% và 1 chỉ tiêu không giám định do không đủ điều kiện. Kết luận giám định đã xác định đây là hàng giả.

Còn theo cáo trạng, sản phẩm "Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani" có 32 chỉ tiêu, thì có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố là Iron, Zinc, Omega 6 và EPA, nên bị coi là hàng giả. Thế nhưng, lại có tới 14 chỉ tiêu cao hơn 100%. Sản phẩm này cũng bị coi là hàng giả.

Cũng theo luật sư Thanh, trong 38 sản phẩm được giám định, có 12 sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố; còn đối với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả thì bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều đủ hoặc trên 100%.

Quá trình giám định xác định sản phẩm sữa ISOWHEY do Z Holding nhập khẩu nguyên hộp từ Australia về Việt Nam cũng là hàng giả do có tới 15 chỉ tiêu dưới 70%.

Đối với thiệt hại mà các bị cáo gây ra, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, trong kết luận điều tra và cáo trạng đã xác định, doanh thu hàng giả là 2.408 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN là 319 tỷ đồng. Như vậy tỷ suất lợi nhuận là 13%.

Trong phần thẩm vấn, đã thấy rõ việc lập 2 hệ thống số sách kế toán là nhằm mục đích trốn thuế. Vậy liệu hành vi này có phải là tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự, hay bắt buộc phải là tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt cao hơn gấp 3 lần.

Luật sư cho rằng các bị cáo đã có ý chí xây dựng một thương hiệu Việt Nam lớn mạnh. Sản phẩm sữa HIUP có những thời điểm đánh bại sữa ngoại trên thị trường. Việc sản phẩm của họ bị coi là giả chỉ vì một vaÌ chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% so với chỉ tiêu công bố là nằm ngoài mong muốn của họ.

Hơn nữa, khi phát hiện ra điều này, các bị cáo đã có ý thức khắc phục bằng việc làm lại công thức chuẩn và thực tế là từ tháng 3/2025 cho đến khi bị bắt, các loại sữa của Z Holding đã đảm bảo đúng chất lượng công bố.

VKS: "Phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành"

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình tranh luận, một số luật sư cho rằng việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng theo như công bố của các bị cáo trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo Nghị định 98, đã cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Hơn nữa, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng. Hiện tại, chúng ta phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Sau khi các bị cáo phát hiện ra sự việc, thì phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố, song các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm, giảm thiệt hại để vẫn tiếp tục sản xuất, đưa ra thị trường.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào 14h ngày 14/1.

