UBND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có: ông Nghiêm Giới Hòa – Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm; bà Ngô Tĩnh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc tế Thâm Lam cùng lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tới thăm, khảo sát tại tỉnh Nghệ An, đây là lần đầu tiên Tập đoàn đến thăm tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã giới thiệu một số thông tin cơ bản của tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội và một số kết quả hợp tác với Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An giới thiệu những nét khái quát về tỉnh Nghệ An

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 60 dự án đến từ thị trường tiếng Trung (bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,875 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư gồm có: Sản xuất linh kiện điện tử; thấu kính quang học; bao bì và các sản phẩm từ nhựa; may mặc; chế biến thực phẩm. Các dự án này có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp cho thu ngân sách, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu.

Nhiều năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nghệ An. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Trung Quốc chiếm 1/6 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Trung Quốc đạt 547,3 triệu USD, với mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Dăm gỗ, sắn và sản phẩm từ sắn, hàng thuỷ sản, hàng dệt, may, đá hoa trắng dạng cục,...; Kim ngạch nhập khẩu năm 2024 đạt 695,8 triệu USD, trong đó mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, hóa chất, nguyên phụ liệu sản xuất,..

Hiện tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện đảm bảo cho việc thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương rất có thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, nhân dịp này, tỉnh mong muốn và đề xuất Tập đoàn quan tâm nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nghệ An; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch đối với 03 đô thị động lực là đô thị Vinh mở rộng, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu...

Ngoài ra, với tầm ảnh hưởng, uy tín của Tập đoàn, tỉnh mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm cho biết đây là lần đầu tiên Tập đoàn đến thăm tỉnh Nghệ An, quê hương của vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm làm bạn trước, làm việc sau. Ông cũng trao đổi về phương châm khi đầu tư vào Nghệ An, đó là sẽ làm việc vì Người Nghệ An, có trách nhiệm với Nghệ An với tinh thần muốn làm việc, dám làm việc, biết làm việc và làm thành công mọi việc. Ông cho biết thêm, ở Trung Quốc những việc nào khó thì chính quyền các địa phương đều nghĩ và tìm đến Tập đoàn. Bởi vậy, bất kể làm việc gì Tâp đoàn cũng đề cao uy tín của mình.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm cho biết, ông có niềm tin vào sự phát triển của Việt Nam và của Nghệ An, Việt Nam có ưu thế trong phát triển, nhất là phát triển kinh tế biển, bởi vậy tăng trưởng 02 con số trong thời gian tới hoàn toàn có thể đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng khi những ngày đầu tháng, đầu năm mới được đón Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương – một Tập đoàn lớn tới thăm và làm việc tại Nghệ An, và đặc biệt là sự có mặt trực tiếp của ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm, điều đó thể hiện sự tôn trọng, thiện chí trong hợp tác đầu tư mang lại niềm tin về sự hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn, của cá nhân ông Nghiêm Giới Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh chúc ông cùng đoàn công tác lời chúc tốt đẹp và tiếp tục dẫn dắt hai Tập đoàn và Viện nghiên cứu Trang Nghiêm ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm trao quà lưu niệm cho nhau

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với những gì ông chia sẻ trong buổi làm việc hôm nay và với vị trí của Tập đoàn trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển sẽ có sự hợp tác đầu tư tốt đẹp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phía tỉnh luôn mong muốn mở cửa để thu hút đầu tư, tận dụng các nguồn lực về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, bởi vậy mong muốn Tập đoàn nghiên cứu để có thể triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, trong thời gian này, Việt Nam đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vì vậy việc đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị là rất cần thiết, mong muốn phía Tập đoàn phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh để nghiên cứu, lựa chọn những dự án có thể triển khai thực hiện sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã chia sẻ thêm một số thông tin về một số dự án đang triển khai trên địa bàn, định hướng thu hút đầu tư để ông Nghiêm Giới Hòa và các thành viên trong đoàn công tác hiểu hơn về Nghệ An trong chuyến thăm đầu tiên đến với tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc chuyến công tác của Tập đoàn đạt được nhiều kết quả; chúc mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và tỉnh Nghệ An với các đối tác, nhất là với các nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên. Năm 2023, doanh thu của Tập đoàn đạt 80 tỷ USD, nằm trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và 19/500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn Thái Bình Dương chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị. Đến nay, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng tại trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao. Một số công trình tiêu biểu tại Trung Quốc là: Đường cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Hồng Kông, Giang Tô – Tân Cương, đường vành đai thành phố Nam Kinh, hệ thống tàu điện ngầm thành phố Nam Kinh, hệ thống tàu điện ngầm thành phố Nam Ninh, Khu triển lãm xanh Liễu Châu, Quảng Tây… Những năm gần đây, Tập đoàn Thái Bình Dương tích cực mở rộng thị trường ở nước ngoài, đặc biệt là tăng cường trao đổi, hợp tác với 10 nước ASEAN, Trung Tây Á và Trung Đông Âu dọc theo “Vành đai và Con đường”.

Tập đoàn Thái Bình Dương đã nghiên cứu thị trường Việt Nam trong gần 10 năm nay và từ cuối năm 2017 bắt đầu thúc đẩy việc đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Đầu tháng 4/2019, Tập đoàn Thái Bình Dương đã hoàn thành việc lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam để xúc tiến việc đầu tư, hợp tác của Tập đoàn tại Việt Nam.

