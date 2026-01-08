Nghi phạm vụ tra tấn nam sinh Hàn Quốc tới chết tại Campuchia bị bắt ở Thái Lan

Cảnh sát phong tỏa nhà xác của một ngôi chùa ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, trước khi tiến hành khám nghiệm thi thể nam sinh Hàn Quốc, ngày 20-10-2025 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 8-1, giới chức Thái Lan cho biết nghi phạm then chốt trong vụ tra tấn và sát hại một nam sinh đại học người Hàn Quốc tại Campuchia đã bị bắt giữ tại Thái Lan.

Nghi phạm là một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, 42 tuổi, họ Ham. Đối tượng bị bắt trong cuộc đột kích vào chiều 7-1 khi đang ẩn náu ở thành phố Pattaya, Thái Lan.

Đây là thành quả của chiến dịch phối hợp giữa Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc và chính quyền Thái Lan.

Ông Ham bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Vào tháng 8-2025, nhóm của ông đã dụ dỗ một nam sinh đại học người Hàn Quốc sang Campuchia, sau đó bắt cóc, tra tấn nạn nhân cho đến chết.

Nạn nhân Park Minho, 22 tuổi, đến Campuchia từ ngày 17-7-2025 với mục đích học tập. Anh được phát hiện tử vong trong một chiếc xe bỏ hoang tại làng Kompong Bay, phía nam Campuchia, vào khoảng 14h ngày 8-8-2025.

Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này phải phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các loại tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Hồi tháng 10-2025, Seoul đã thực hiện đợt dẫn độ 64 nghi phạm liên quan đến các tội danh tương tự về nước.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đang khẩn trương phối hợp với Chính phủ Thái Lan để thực hiện các thủ tục dẫn độ ông Ham về Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác xét xử.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn