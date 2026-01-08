Trọng tài Iran điều khiển trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai của vòng bảng U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 21h00 ngày 9/1. BTC đã xác nhận các trọng tài tham gia điều khiến màn so tài này.

Ảnh: AFC.

Theo đó, trọng tài người Iran - Payam Heydari sẽ là người điều khiển chính. Các trợ lý gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Luk Kin Sun (Hong Kong, Trung Quốc).

Ông Payam Heydari là trọng tài có kinh nghiệm, được công nhận là trọng tài FIFA. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cầm còi ở các giải đấu lớn của AFC. Dù vậy, trọng tài này chưa từng điều hành trận nào có sự góp mặt của các đại diện Việt Nam.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan có ý nghĩa quan trọng đến tấm vé đi tiếp ở bảng A. Nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik giành trọn 3 điểm, cơ hội vào tứ kết sẽ rất cao.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn