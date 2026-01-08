Nghệ An sốt đất đấu giá

Chiều 6/1, dọc đường liên xã và các lối nhỏ rộng 4-5 m dẫn vào xóm 5 Nam Lĩnh, xã Đại Huệ (trước đây thuộc huyện Nam Đàn), hàng trăm ôtô biển số Nghệ An, Hà Tĩnh liên tục ra vào khu đất đấu giá Rú Cụp - Nam Lĩnh. Có thời điểm đường tắc cứng do ôtô di chuyển hai chiều cùng lúc, nhiều phương tiện phải đỗ vào sân nhà văn hóa gần đó.

Đường vào xóm 5 Nam Lĩnh tắc nghẽn khi người dân lái ôtô về mua đất đấu giá, chiều 6/1. Ảnh: Đức Hùng

Thực trạng này diễn ra ba ngày nay. Chủ các lô đất ở khu đấu giá Rú Cụp luôn bận rộn tiếp khách hỏi mua đất, họ chủ yếu đến từ các phường trước đây thuộc TP Vinh. Các môi giới bất động sản cũng tập trung về xã Đại Huệ, ngoài mua đất đấu giá, họ còn hỏi mua các thửa đất rộng 1.500-2.500 m2 của người dân xung quanh, rồi chia nhỏ để bán lại giá cao hơn.

Ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết tình trạng sốt đất, giá bị đẩy cao hơn thực tế sau khi có thông tin có dự án đầu tư khu công nghiệp. Cuối tháng 12/2025, Công ty TNHH VSIP Nghệ An gửi văn bản đến UBND tỉnh Nghệ An xin chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4, quy mô khoảng 800 ha tại các xã Vạn An, Đại Huệ và Kim Liên (trước đây thuộc huyện Nam Đàn).

Theo ông Tiến, điểm nóng giao dịch là khu đất đấu giá Rú Cụp, nằm giữa cánh đồng rộng lớn, phía Bắc giáp núi, phía Đông giáp khu dân cư, phía Nam giáp đường tỉnh lộ. Khu vực này có 55 lô đất, đầu tháng 12/2025 đã đưa ra đấu giá 54 lô, diện tích 248-309 m2, giá khởi điểm thấp nhất 911 triệu đồng. Kết quả, 53 lô được đấu giá thành công, giá từ 2 tỷ đồng trở lên, trong đó, lô cao nhất hơn 3,2 tỷ đồng.

"Hiện các lô đất này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Tiến nói.

Dù chưa có sổ đỏ, hơn một tháng qua, nhiều lô đất trúng đấu giá đã được "sang tay" với mức chênh 400-600 triệu đồng, có lô tăng hơn một tỷ đồng.

Một lô đất được mua với giá 2,8 tỷ đồng, sau đó bị chủ "bỏ cọc" khi có khách trả chênh 600 triệu đồng. Ảnh: Đức Hùng

Bà Tú, 50 tuổi, trú phường Thành Vinh, cho biết chiều 5/1, đã đến xã Đại Huệ mua một lô góc rộng 248 m2 với giá 2,8 tỷ đồng, đặt cọc 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, lô đất này được người khác trả tới 3,4 tỷ đồng, chủ đất chấp nhận "bỏ cọc", bồi thường tiền cọc. "Giá đất tăng từng giờ, hiện đặt cọc 100-200 triệu đồng cũng chưa chắc giữ được", bà Tú nói.

Bà Trần Thị Bắc, trú xóm 5 Nam Lĩnh, kể trước đây một lô đất 200 m2 giá chưa đến một tỷ đồng, nay đã tăng lên 300-500 triệu đồng. Một số hộ dân bán đất để chốt lời, trong khi nhà đầu tư lên kế hoạch làm hạ tầng, phân lô.

"Hàng chục năm trở lại đây, chưa bao giờ việc mua bán đất ở làng quê lại sôi động như vậy. Gia đình tôi có thửa đất khoảng 300 m2 được trả hơn 2 tỷ đồng nhưng vẫn còn sốc, chưa dám bán, sắp tới hỏi ý kiến con mới quyết định", bà Bắc nói.

Khu đấu giá Rú Cụp - Nam Lĩnh mới được làm hạ tầng thô, đường nhựa tạm, mương thoát nước sơ sài, xung quanh là đồng cỏ ngập nước, hệ thống điện tạm bợ. Dù vậy, môi giới liên tục quảng cáo khu vực này chỉ cách vị trí dự kiến quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4 khoảng 800-1.000 m, mua vào sẽ "lãi gấp đôi, gấp ba" trong thời gian ngắn. Ba ngày qua, hàng chục người túc trực tại xóm 5 Nam Lĩnh, ăn uống qua loa, đốt lửa sưởi ấm, nhiều giấy ghi nhớ mua bán được viết vội trên nắp capo ôtô.

Một chuyên gia bất động sản lâu năm ở phường Trường Vinh nói bất ngờ khi giá đất khu vực giáp đồi núi, ruộng đồng bị đẩy lên nhanh trong thời gian ngắn, dù quy hoạch khu công nghiệp chưa rõ ràng. Theo người này, đất gần khu công nghiệp thường không phù hợp để ở do nguy cơ ô nhiễm, tiếng ồn, hạ tầng xã hội hạn chế, nhu cầu ở thực thấp, chủ yếu phục vụ sản xuất nên giá trị khó ổn định, ít khả năng tăng bền vững.

Chủ tịch UBND xã Đại Huệ Hồ Anh Tiến cho biết thêm, các giao dịch thời gian qua chủ yếu là mua bán "trao tay" dựa trên quyết định trúng đấu giá hoặc hình thức "lướt cọc", tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính.

"Thông tin về Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 mới dừng ở mức doanh nghiệp đề xuất với tỉnh, chưa làm việc với địa phương và cũng chưa xác định vị trí quy hoạch cụ thể", ông Tiến nói.

Nghệ An hiện nay có ba khu công nghiệp thương hiệu VSIP gồm VSIP Nghệ An 1, VSIP Nghệ An 2 (huyện Nghi Lộc cũ) và VSIP Nghệ An 3 (huyện Hưng Nguyên cũ) đang được triển khai, thuộc dự án hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Trước đó, tình trạng sốt đất cũng diễn ra tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (thuộc TP Vinh và huyện Nghi Lộc cũ) khi xuất hiện thông tin khảo sát xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò. Giá đất khu vực này từ 20-22 triệu đồng/m2 đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba chỉ trong một tuần.

Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản yêu cầu siết chặt quản lý đất đai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc - khu vực đang lập điều chỉnh quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh, tạm thời chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm soát chặt hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhằm ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và thông tin rao bán sai sự thật gây bất ổn thị trường.

