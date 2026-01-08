Thêm trường đại học mở ngành khoa học máy tính

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Thương mại - Ảnh: TMU

Năm 2026, Trường đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 51 chương trình đào tạo chính quy với 5.800 chỉ tiêu. Trong đó trường dự kiến mở 6 chuyên ngành mới, trong đó có cả chuyên ngành thuộc thế mạnh của các trường khối kỹ thuật, công nghệ.

Với chương trình chuẩn, trường mở chương trình khoa học máy tính (ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh). Sinh viên theo học chương trình này sẽ được đào tạo theo nền tảng kinh doanh vững chắc kết hợp năng lực AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ.

Năm 2024, cũng có một số trường kinh tế mở ngành thuộc thế mạnh của trường khối kỹ thuật, như Đại học Kinh tế quốc dân mở ngành trí tuệ nhân tạo, Trường đại học Ngoại thương mở ngành khoa học máy tính.

Ngày 5-1, Trường đại học Ngoại thương tiếp tục công bố dự kiến từ năm 2026 sẽ tuyển sinh ngành khoa học dữ liệu (chương trình khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), trí tuệ nhân tạo (trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh).

Ngoài chương trình khoa học máy tính, Trường đại học Thương mai dự kiến mở mới 5 chương trình khác, trong đó có 3 chương trình định hướng chuyên sâu quốc tế: logistics và quản lý chuỗi cung ứng (logistics và quản lý vận tải đa phương thức), kinh tế số (phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh), quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí).

Hai chương trinh song bằng quốc tế học 4 năm nhận 2 bằng cử nhân, gồm: logistics và quản lý chuỗi cung ứng - thương mại và phân phối; kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - ngân hàng, tài chính.

Trường cho biết việc mở chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, kinh tế tri thức.

Năm 2026, Trường đại học Thương mại dự kiến sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển, trong đó có 4 tổ hợp mới, gồm: X25 (toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh), X26 (toán, tin học, tiếng Anh), X27 (toán, công nghệ công nghiệp, tiếng Anh), X28 (toán, công nghệ nông nghiệp, tiếng Anh).

8 tổ hợp còn lại gồm: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D03 (toán, văn, tiếng Pháp), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), D09 (toán, sử, tiếng Anh), D10 (toán, địa, tiếng Anh).

Năm ngoái điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Thương mại theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,5 - 27,8 điểm, cao nhất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Các ngành trên 27 điểm gồm marketing, thương mại điện tử, ngôn ngữ Trung Quốc. Các ngành dưới 25 điểm gồm quản trị khách sạn, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, quản trị kinh doanh - khởi nghiệp...

