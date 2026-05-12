UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam

Về phía Công ty TNHH AeonMall Việt Nam có ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối Phát Triển và Xây Dựng cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ hoan nghênh ý định đầu tư của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam; đồng thời khẳng định cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa, chỉ đạo các Sở, ngành đồng hành cùng Công ty để khảo sát và lựa chọn những vị trí đầu tư phù hợp nhất trên địa bàn

Qua nghe báo cáo về dự định nghiên cứu đầu tư của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam tại thị trường Nghệ An và trình bày sơ bộ ý tưởng xây dựng khu phức hợp AeonMall Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự vui mừng khi đón nhà đầu tư và khẳng định việc lựa chọn tỉnh Nghệ An của Công ty là một quyết định sáng suốt dựa trên nhiều lợi thế chiến lược. Nghệ An hiện là địa phương có diện tích và quy mô dân số lớn sẽ góp phần tạo nên một thị trường có sức mua mạnh mẽ hàng đầu, chỉ đứng sau các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, tỉnh sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng 1,6 triệu lao động đang dần dịch chuyển từ các thành phố lớn về lại quê hương để làm việc. Hệ thống giao thông của tỉnh đã có sự bứt phá nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, xóa bỏ những rào cản về kết nối của những giai đoạn trước. Hiện Nghệ An sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ gồm sân bay Vinh, cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A và đường ven biển. Tỉnh đã tập trung thực hiện để sẵn sàng khởi công các công trình trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào ngày 18/5 tới…

Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ tập trung vào 4 cột trụ phát triển chính: Đưa công nghiệp phát triển thành ngành mũi nhọn, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh dịch vụ du lịch, thương mại, phát triển đô thị, mở rộng không gian đô thị Vinh kết nối với Cửa Lò.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ý định đầu tư của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa, chỉ đạo các Sở, ngành đồng hành cùng Công ty để khảo sát và lựa chọn những vị trí đầu tư phù hợp nhất trên địa bàn. Với tầm nhìn đến năm 2030, Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế quan trọng, là "điểm đến của tương lai" cho các nhà đầu tư chiến lược.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang cho biết sẽ cùng phối hợp để tìm vị trí đặt dự án đạt hiệu quả

Ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối Phát Triển và Xây Dựng phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối Phát Triển và Xây Dựng, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế, tiềm năng tiêu dùng tại Nghệ An. Với quy mô dân số đông và vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An được Công ty TNHH AeonMall Việt Nam xác định là địa bàn chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng lưới tại Việt Nam.

Ông Nojima Masaaki cho biết, trung tâm thương mại hiện đại sẽ đóng vai trò như một ngành dịch vụ phức hợp, góp phần tạo ra lượng lớn công việc cho người dân địa phương, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, hài hòa với định hướng phát triển chung của tỉnh. Dự án dự kiến sẽ tích hợp đa dạng các dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương. "Chúng tôi hiện đang vận hành các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam. Với kinh nghiệm đó, cùng sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi mong muốn sớm thực hiện các bước nghiên cứu sâu để đưa ra quyết định đầu tư cụ thể tại Nghệ An" - Ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối Phát Triển và Xây Dựng, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh và Công ty TNHH AeonMall Việt Nam tặng quà lưu niệm cho nhau

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn