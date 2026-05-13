Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân vào trung tuần tháng 6/2026

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng thời gian tới, đồng thời là cơ hội để hội viên, nông dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phải đảm bảo tính trang trọng, dân chủ, công khai và hiệu quả, tránh hình thức.

Theo Kế hoạch, dự kiến Hội nghị diễn ra trong 01 buổi vào trung tuần tháng 6/2026 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An với sự tham gia của khoảng 580 đại biểu.

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng sự tham gia đồng chủ trì của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đại biểu tham dự bao gồm lãnh đạo các Ban Đảng, Sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và Hội Nông dân các xã, phường; cùng 130 nông dân tiêu biểu và 30 đại biểu từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được xem phóng sự về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn đang được quan tâm. Sau phần phát biểu đặt vấn đề, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp điều hành phiên đối thoại để lắng nghe kiến nghị và chỉ đạo các Sở, ngành giải đáp ngay các vướng mắc của nông dân.

Bên lề Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, trong đó, giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổng hợp ý kiến hội viên trước ngày 20/5/2026...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn