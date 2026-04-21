U17 Úc: Đối thủ đáng gờm của U17 Việt Nam

Chu Ngọc Nguyễn Lực (phải) từng cùng U17 Việt Nam hòa U17 Úc ở Giải U17 châu Á 2025 - Ảnh: FAM

19h30 ngày 22-4, U17 Việt Nam sẽ so tài với U17 Úc ở trận bán kết 2 Giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Úc đang có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn U17 Việt Nam 2 ngày.

Cách đây 1 năm, cũng vào tháng 4, U17 Việt Nam từng hòa U17 Úc 1-1 ở trận ra quân Giải U17 châu Á. Đội hình của U17 Úc năm nay đã "thay máu" rất nhiều. Nhưng U17 Việt Nam thì khác.

Đội vẫn có sự dẫn dắt của HLV trưởng Cristiano Roland, và sự đóng góp của các trụ cột như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương.

Không chỉ sở hữu kinh nghiệm đối đầu U17 Úc, Nguyễn Lực, Văn Dương còn có phong độ rất cao, ghi lần lượt 3 và 4 bàn cho U17 Việt Nam sau vòng bảng.

Dù vậy, U17 Việt Nam cũng cần dè chừng U17 Úc. Đoàn quân HLV Carl Veart cũng giành ngôi đầu bảng như chúng ta, nhưng ghi tới 15 bàn (nhiều nhất giải) và không để thủng lưới sau vòng bảng.

U17 Úc có thể coi là đối thủ cân tài, cân sức với U17 Việt Nam. Họ cũng coi Giải U17 Đông Nam Á là sân chơi để tổng duyệt phong độ cho Giải U17 châu Á sau đây vào tháng 5.

Thành phần lực lượng chính của U17 Úc năm nay là các cầu thủ thuộc các lò đào tạo trong nước, không có ai thi đấu ở nước ngoài. Thông qua các trận đấu ở vòng bảng, có thể thấy cầu thủ U17 Úc to cao, nhanh và giàu sức mạnh. Họ chắc chắn có lợi thế nhất định trong các pha tranh chấp bóng bổng.

U17 Việt Nam cần nhập cuộc với lối chơi hợp lý, chắt chiu các cơ hội phản công để có được chiến thắng.

Ở các kỳ U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam và U17 Úc cùng có 3 chức vô địch và 2 lần về nhì. Nhưng ở đấu trường châu Á, U17 Úc thường xuyên vào bán kết và có vé dự các kỳ U17 World Cup.

Tác giả: Ngọc Lê

