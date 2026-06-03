Cờ Việt Nam xuất hiện tại sân khai mạc World Cup 2026

Lá cờ Việt Nam được nhìn thấy tại sân Azteca.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa chính thức khởi tranh, song bầu không khí tại sân vận động Azteca (Mexico) được hâm nóng bởi hình ảnh đầy xúc động đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đó là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam xuất hiện trang trọng trên khán đài.

Trước giờ G, Ban tổ chức giải đấu tiến hành căng treo quốc kỳ của các quốc gia và vùng lãnh thổ lên khu vực mái vòm của sân vận động. Điều bất ngờ và ý nghĩa nhất là sự hiện diện của cờ Việt Nam ở vị trí trung tâm khán đài, dù đội tuyển không giành quyền góp mặt tại vòng chung kết năm nay.

Động thái này cho thấy thông điệp mạnh mẽ từ FIFA. World Cup không chỉ dành riêng cho các đội bóng vượt qua vòng loại, mà là ngày hội văn hóa, thể thao mang tính kết nối của toàn nhân loại. Sự tôn vinh này càng trở nên ý nghĩa khi FIFA được cho là đang hiện thực hóa lộ trình mở rộng quy mô giải đấu lên tới 64 đội vào năm 2030.

Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu tại "thánh đường" Azteca với màn so tài kịch tính giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi, diễn ra vào lúc 2h ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam).

Khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào khi biểu tượng quốc gia đang cùng hòa nhịp với dòng chảy của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn