Nghệ An: Nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân xoay xở thích ứng

Kinh tế

Nhiều ngày qua, tỉnh Nghệ An liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi cao hơn. Thời tiết khắc nghiệt, hanh khô không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, lao động của người dân.