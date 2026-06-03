Nghệ An: Nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân xoay xở thích ứng

Để thích ứng với nắng nóng, nhiều người đã phải thay đổi thời gian làm việc, tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng, bảo vệ sức khỏe và duy trì sản xuất.
Nông dân xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) dùng vòi bơm tưới đẫm nước lên ruộng nhằm chống khô hạn cho những diện tích cát pha chuyên canh trồng rau màu.
Nông dân thu hoạch rau màu trong những chiếc ô lớn, tấm bạt được dựng, căng giữa ruộng để tránh nắng nóng, đảm bảo sức khỏe và rau không bị héo nhanh.
Đầu giờ chiều trời nắng gắt, cánh đồng muối xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) vắng bóng người do diêm dân lùi thời gian ra đồng muối lao động, sản xuất.
Diêm dân Nghệ An vất vả trên những cánh đồng làm muối biển trong thời tiết nắng nóng gay gắt.
Khu vực nuôi tôm giống ở nhiều khu vực trên địa bàn xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) được căng lưới màu tối để hạn chế độ ánh nắng trực tiếp xuống ao đầm, giảm nóng của nước trong ao nuôi.
Ngư dân xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) căng những tấm vải che ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khu vực để hải sản trên khoang thuyền khi chạy vào cửa biển Lạch Quèn, vào khu neo đậu.
Ngư dân Nghệ An căng phông bạt tạo bóng mát trên khoang tàu cá trong lúc chuẩn bị ngư lưới cụ trước khi vươn khơi.
Ngư dân làng biển Tiền Tiến (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) vất vả dùng lưng nâng cao mũi bè mảng trong thời tiết giữa trưa nắng để chuẩn bị ra khơi.
Ngư dân ở cảng cá Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) vá lưới dưới những tấm vải lớn căng rộng trên khoang tàu để tránh nắng nóng gay gắt buổi trưa.
Ngư dân làng biển Thái Thịnh (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) vất vả gỡ cá trích ra khỏi lưới trong thời điểm nắng nóng gay gắt.
Ngư dân các làng biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) căng những tấm vải rộng để bảo vệ bè mảng, ngư lưới cụ và tạo bóng mát, hạn chế nắng nóng khi gỡ cá khỏi lưới.
Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) qua khu du lịch biển Hòn Câu (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) do nắng nóng gay gắt nên thưa vắng các loại phương tiện qua lại.
Tác giả: Xuân Tiến
Nguồn tin: baotintuc.vn