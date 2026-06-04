Ngày 3/6, ông Nguyễn Công Trường, Chủ tịch UBND xã Bạch Hà (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Người đàn ông tử vong nghi do bệnh dại sau khi bị chó nhà cắn. (Ảnh minh họa)

Nạn nhân là ông N.V.V. (sinh năm 1957, trú tại xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà). Theo thông tin từ địa phương, ngày 2/6, ông V. được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng kích thích, nôn ói và xuất hiện triệu chứng sợ nước, những dấu hiệu điển hình của bệnh dại. Đến sáng 3/6, bệnh nhân đã tử vong.

Gia đình cho biết, khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chó nuôi trong nhà cắn. Chỉ 5 ngày sau khi cắn người, con chó chết. Tuy nhiên, ông V. không khai báo sự việc với cơ quan chức năng và cũng không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại. Thay vào đó, ông tự mua thuốc nam về sử dụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng 3/6, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương đến gia đình nạn nhân để tiến hành truy vết, rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm virus dại, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời. Việc tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hoặc chậm trễ tiêm vaccine có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn