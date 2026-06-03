Bộ Quốc phòng gặp mặt, tặng quà đại biểu người có công tỉnh Nghệ An

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, đồng chí Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo một số kết quả trong công tác chăm sóc, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu chúc mừng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Tỉnh Nghệ An có hơn 590.000 người tham gia lực lượng vũ trang, hơn 45.000 thanh niên xung phong, hơn 167.000 người tham gia dân công hỏa tuyến, dân quân du kích, hơn 45.000 liệt sĩ, hơn 56.000 thương binh, bệnh binh, hơn 22.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công với cách mạng.

Tỉnh Nghệ An ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Năm 2026, tỉnh Nghệ An được Ban chỉ đạo 515 quốc gia, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chọn làm trước việc lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các cá nhân, gia đình có công với cách mạng trong tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa khẳng định: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về người có công, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, toàn quân đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà chăm sóc thương binh, bệnh binh tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng, tôn tạo, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.

Trao quà tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Việc tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời học tập noi gương tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và phẩm chất cao đẹp của người có công với cách mạng.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa trao 60 suất quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Đức Nam

Nguồn tin: qdnd.vn