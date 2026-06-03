CLB Hải Phòng được cấp phép dự V.League 2026/27, bị phạt 50 triệu đồng

CLB Hải Phòng được cấp phép dự V.League - Ảnh: Phan Tùng

Diễn biến sự việc

Ngày 08/5/2026, Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-LĐBĐVN cấp phép có điều kiện cho CLB Hải Phòng tham dự V.League 2026/27. Chậm nhất vào ngày 22/5/2026, đội phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí F.04 - Không có khoản phải trả quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế và tổ chức xã hội về Bộ phận Hành chính Cấp phép VFF. Trường hợp CLB Hải Phòng không nộp tài liệu đáp ứng quy định theo thời hạn, Ban Cấp phép VFF sẽ thu hồi Giấy phép.

Đến ngày 23/5/2026, Ban Cấp phép VFF ban hành Quyết định số 506/QĐ-LĐBĐVN thu hồi Giấy phép tham dự giải V.League 2026/27 của đội bóng. Lý do là bởi đội không gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí kể trên.

Đội hoàn thành điều kiện cấp phép vào ngày 31/5 - Ảnh: Phan Tùng

4 ngày sau, Hải Phòng khiếu nại quyết định này. Theo trình bày tại văn bản của CLB, một số hợp đồng tài trợ cho đội trong mùa giải 2025/26 chưa được giải ngân theo thời hạn, dẫn đến thiếu hụt nguồn kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo tiêu chí F.04.

Đội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và đại diện các nhà tài trợ, thống nhất nguồn kinh phí tài trợ sẽ được giải ngân cho CLB trước ngày 31/5/2026. CLB Hải Phòng cam kết thanh toán dứt điểm khoản nợ cùng các khoản phạt chậm nộp cho cơ quan thuế trước ngày 31/5/2026 và nộp các chứng từ thanh toán đầy đủ theo quy định.

Đồng ý cấp phép cho CLB Hải Phòng kèm theo án phạt

Tính đến ngày 31/5/2026, CLB Hải Phòng đã nộp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí F.04. CLB Hải Phòng cũng được cấp phép tham dự V.League 2026/27.

Tuy nhiên, đội Hải Phòng sẽ chịu mức phạt theo Quyết định số 461/QĐ-LĐBĐVN ngày 08/5/2026 của Ban Cấp phép VFF. Số tiền chịu phạt là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) do không tuân thủ thời hạn quy định ban đầu trong Quy trình cấp phép.

CLB Hải Phòng có trách nhiệm nộp tiền phạt vào tài khoản của VFF trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn